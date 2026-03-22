Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ – Κηφισιά live για την τελευταία αγωνιστική στην κανονική περίοδο της Super League

Στην Ένωση δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από την επιστροφή στις νίκες
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
26η αγωνιστική - «Allwyn Arena»
Διαιτητής: Φωτιάς - VAR: Τσακαλίδης
3 - 0
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Κηφισιά και θέλει τη νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League… έστω και με συγκατοίκηση, πριν την έναρξη των πλέι οφ που θα κρίνουν το φετινό πρωταθλητή.

20:10 | 22.03.2026

Στο μεταξύ, σηκώθηκε για ζέσταμα ο Σαχαμπό, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ

20:08 | 22.03.2026
48'
Κίτρινη κάρτα στον Πήλιο
20:07 | 22.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:07 | 22.03.2026
Αλλαγή για την ΑΕΚ

ο Ζίνι στη θέση του Βάργκα

19:59 | 22.03.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

19:59 | 22.03.2026
19:47 | 22.03.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
19:46 | 22.03.2026
45+2'

Μακρινό σουτ του Ρουκουνάκη από΄τον άξονα, έπεσε και μπλόκαρε ο Στρακόσα

19:43 | 22.03.2026
4 λεπτά έξτρα χρόνος
19:42 | 22.03.2026
19:42 | 22.03.2026

Θα συνεχίσουν και οι δυο κανονικά

19:41 | 22.03.2026
19:40 | 22.03.2026
19:38 | 22.03.2026

Στο έδαφος Ρουκουνάκης και Γιόβιτς που χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι. Στον αγωνιστικό χώρο τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων

19:37 | 22.03.2026
37'

Φώναξαν για χέρι του Πινέδα και πέναλτι οι φιλοξενούμενοι, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι

19:32 | 22.03.2026
37'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ για την Κηφισιά με το Πόμπο, η μπάλα έφυγε άουτ

19:31 | 22.03.2026
31'
ΔΟΚΑΡΙ για την Κηφισιά σε πλασέ του Πόμπο από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής
19:29 | 22.03.2026

Αυτογκόλ δήλωσε η Super League το 2-0 της Ένωσης

19:26 | 22.03.2026
26'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 3-0 με τον Βάργκα

Υπέροχο άνοιγμα του Πινέδα στον Πήλιο, το μπακ της ΑΕΚ έκανε κοντρόλ και με τη μια την μπαλιά και ο Βάργκα πετάχτηκε στο όριο της μικρής περιοχής και σκόραρε

19:16 | 22.03.2026
17'
ΓΚΟΛ για ην ΑΕΚ, 2-0 με τον Κοϊτά

Ο Ραμίρες βγήκε έξω από την εστία του και έκανε λάθος πάσα. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, απέφυγε τον Ρουκουνάκη και σούταρε. Η μπάλα κόντραρε στον Πέτκοφ και κατέληξε στα δίχτυα

19:16 | 22.03.2026
16'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Γύρισμα του Κοϊτά από δεξιά, ο Γιόβιτς έπιασε γεμάτα την μπάλα, αλλά ο Ραμίρες επενέβη σωτήρια και παραχώρησε κόρνερ

19:14 | 22.03.2026
14'
Μεγάλη στιγμή για την Κηφισιά από λάθος του Βίντα

Γύρισμα του Σόουζα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Βίντα έκανε κακό υπολογισμό και η μπάλα στρώθηκε στον Αντόνισε, ο οποίος μάλλον αιφνιδιάστηκε και το σουτ που επιχείρησε πέρασε εκτός

19:11 | 22.03.2026
14'

Συνδιασμός των παικτών της ΑΕΚ, σουτ του Ρότα ελάχιστα μέσα απο τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα εύκολα στα χέρια του αντίπαλου πορτιέρε

19:11 | 22.03.2026
11'

Ατομική προσπάθεια από τον Κοϊτά, ο Μαυριτανός μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση δεξιά, έκανε το γύρισμα αλλά δεν υπήρχε συμπαίκτης για να σκοράρει

19:05 | 22.03.2026
5'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Γιόβιτς
19:05 | 22.03.2026

Έδωσε πέναλτι ο διαιτητής

19:05 | 22.03.2026

Φυσικά, η φάση ελέγχεται και αο το VAR

19:04 | 22.03.2026

Ο Λαρουσί έκανε την παράβαση

19:03 | 22.03.2026
3'
Πέναλτι για την ΑΕΚ, σε ανατροπή του Κοϊτά
19:02 | 22.03.2026
2'

Κακή σέντρα απο τον Ζερσον Σόουζα της Κηφισιάς από δεξιά

19:01 | 22.03.2026
2'

Πιέζει ψηλά η Κηφισιά

18:59 | 22.03.2026
"Σέντρα" στο ματς
18:56 | 22.03.2026

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

18:56 | 22.03.2026

Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

18:56 | 22.03.2026

Στον πάγκο της Κηφισιάς βρίσκονται οι: Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Μπένι, Θεοδωρίδης, Νούνελι, Βιγιαφάνιες, Πέρεθ, Σόουζα, Ταβάρες, Μίγιτς.

18:51 | 22.03.2026

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι.

18:51 | 22.03.2026

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Τασιόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης

18:51 | 22.03.2026

Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Μαϊντάνα, που θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, ενώ εκτός βρίσκεται και ο τιμωρημένος Έμπο

18:50 | 22.03.2026

Οκτώ παίκτες της ΑΕΚ είναι στο όριο (Ρέλβας, Πινέδα, Κουτέσα, Κοϊτά, Στρακόσα, Βάργκα, Λιούμπισιτς και Πήλιο) και αν δουν την κίτρινη θα χάσουν την πρεμιέρα των πλέι οφ

18:50 | 22.03.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Μαρίν και Πένραις

18:50 | 22.03.2026

Από την άλλη, η Κηφισιά είναι στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 27 βαθμούς, προέρχεται από μεγάλο “τρίποντο” επί του Βόλου (2-0) και μόνο με νίκη θα βρεθεί στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, ενώ με ήττα ή ισοπαλία θα παίξει στα πλέι άουτ

18:50 | 22.03.2026

Να αναφέρουμε ότι την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός θα υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Βόλου

18:49 | 22.03.2026

Η ΑΕΚ πήρε πριν από λίγα 24ωρα την πρόκριση στους “16” του Conference League, αλλά η εντός έδρας ανώδυνη ήττα (0-2) από την Τσέλιε έφερε γκρίνια στους “κιτρινόμαυρους”

18:49 | 22.03.2026

Η ισοπαλία (2-2) που είχε η ΑΕΚ στην έδρα του Ατρομήτου έφερε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με την Ένωση να έχει 57 βαθμούς, όπως και οι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός

18:49 | 22.03.2026
18:49 | 22.03.2026

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ - Κονατέ, Πόκορνι, Πετκόφ, Λαρουσί - Αμανί, Ρουκουνάκης - Ζέρσον, Πόμπο, Αντόνισε - Χριστόπουλος.

18:48 | 22.03.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος - Περέιρα, Πινέδα, Κοϊτά, Μάνταλος - Βάργκα, Γιόβιτς

18:48 | 22.03.2026

Επιστροφή στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ματς με την Τσέλιε και παίρνει θέση δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα παίρνουν και οι Βίντα και Περέιρα

18:47 | 22.03.2026
18:47 | 22.03.2026

Ας δούμε τις επιλογές των δυο προπονητών

18:45 | 22.03.2026

Από τα μάτριξ του γηπέδου προβλήθηκε ένα βίντεο με τον Πέτρο Μάνταλο να εξηγεί στον γιο του τον λόγο που υπέγραψε την ανανέωση με την ΑΕΚ έως στο 2027

18:45 | 22.03.2026

Με ένα video που προβλήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα, έγινε γνωστό πως ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ για έναν ακόμα χρόνο

18:45 | 22.03.2026

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League… έστω και με συγκατοίκηση, πριν την έναρξη των πλέι οφ που θα κρίνουν το φετινό πρωταθλητή

18:44 | 22.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – Κηφισιά για την τελευταία αγωνιστική (26η) στην κανονική περίοδο της Super League

18:44 | 22.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
97
78
69
34
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo