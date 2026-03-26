Σύρραξη στο Αμύντας – Ανόρθωση Βόλου, «αμαυρώθηκε» το παιχνίδι στο μπάσκετ γυναικών

Ο αγώνας του Αμύντα με την Ανόρθωση Βόλου έκρινε την παραμονή και τον υποβιβασμό στο μπάσκετ γυναικών, με την ένταση να είναι μεγάλη και να οδηγεί στο φινάλε και σε μία σύρραξη μέσα στο παρκέ.

Ο Αμύντας επικράτησε με 92-87 της Ανόρθωσης Βόλου και παρέμεινε στην Α1 του μπάσκετ γυναικών, “ρίχνοντας” στη δεύτερη κατηγορία τους Βολιώτες, γεγονός που οδήγησε και σε ένα άσχημο επεισόδιο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων ξέσπασαν εναντίον των ανθρώπων των φιλοξενούμενων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σκηνές χάους πάνω στο παρκέ και ενώ οι γηπεδούχοι πανηγύριζαν για τη μεγάλη νίκη τους.

Τα πνεύματα ηρέμησαν πάντως μετά από λίγα λεπτά και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.