ΑΕΚ – Κηφισιά: Μονόδρομος η νίκη για την Ένωση στο φινάλε της regular season της Super League

Υποχρεωμένη να κερδίσει και να βγάλει αντίδραση. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στην “Allwyn Arena” την Κηφισιά (19:00, CosmoteSport 4, newsit.gr) και θέλει τη νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League… έστω και με συγκατοίκηση.

Η ισοπαλία (2-2) που είχε στην έδρα του Ατρομήτου έφερε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με την ΑΕΚ να έχει 57 βαθμούς, όπως και οι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Η Ένωση πήρε πριν από λίγα 24ωρα την πρόκριση στους “16” του Conference League, αλλά η εντός έδρας ανώδυνη ήττα (0-2) από την Τσέλιε έφερε κι άλλη γκρίνια στους “κιτρινόμαυρους”.

Από την άλλη, η Κηφισιά είναι στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 27 βαθμούς, προέρχεται από μεγάλο “τρίποντο” επί του Βόλου (2-0) και μόνο με νίκη θα βρεθεί στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, ενώ με ήττα ή ισοπαλία θα παίξει στα πλέι άουτ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Μαρίν και Πένραις ενώ καλείται να διαχειριστεί και την κατάσταση με τις κάρτες αφού οκτώ παίκτες είναι στο όριο (Ρέλβας, Πινέδα, Κουτέσα, Κοϊτά, Στρακόσα, Βάργκα, Λιούμπισιτς και Πήλιο) και αν δουν την κίτρινη θα χάσουν την πρεμιέρα των πλέι οφ. Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Μαϊντάνα, που θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, ενώ εκτός βρίσκεται και ο τιμωρημένος Έμπο.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας (Βίντα), Πήλιος – Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (Κουτέσα) – Βάργκα, Γιόβιτς.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ – Κονατέ, Πόκορνι, Πετκόφ, Λαρουσί – Αμανί, Ρουκουνάκης – Ζέρσον, Πόμπο, Αντονίσε – Χριστόπουλος.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Τασιόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης