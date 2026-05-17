Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν τη ματσάρα της Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε 3-2 τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο ματς της 37ης αγωνιστικής της Premier League και πήρε ακόμα ένα τρίποντο για να εξασφαλίσει την 3η θέση στο πρωτάθλημα.

Ο Σο άνοιξε το σκορ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 5′, με το σκορ να μην αλλάζει στο πρώτο μέρος. Η Νότιγχαμ Φόρεστ στην επανάληψη «πάγωσε» το Ολντ Τράφορντ ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τον Μοράτο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αντέδρασαν άμεσα και με τον Κούνια στο 55′ πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ και έβαλαν πλώρη για τη νίκη. Ο Εμπεμό εκμεταλλεύτηκε την 20ή ασίστ του Φερνάντες στη φετινή Premier League για να κάνει σε κενή εστία το 3-1.

Ο Γκιμπς-Γουάιτ μείωσε σε 3-2 με καταπληκτικό τελείωμα, χωρίς όμως η ομάδα του να καταφέρνει να πάρει κάτι από το ματς. Ο Νταλότ στις καθυστερήσεις είχε δοκάρι και έχασε την ευκαιρία για να πετύχει το τέταρτο γκολ της Γιουνάιτεντ.

Ο Κασεμίρο αποθεώθηκε από τους φίλους και τους συμπαίκτες του κατά την αποχώρησή του από το τελευταίο εντός έδρας ματς με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την αποθέωση γνώρισε και ο Μπρούνο Φερνάντες, καθώς ισοφάρισε το ρεκόρ των Ντε Μπρόινε και Τιερί Ανρί.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην 3η θέση της Premier League με 68 βαθμούς έχοντας απόσταση ασφαλείας από την 4η Άστον Βίλα που έχει 62 βαθμούς με μόλις μία αγωνιστική να απομένει. Η Νότιγχαμ είναι στη 16η θέση με 43 βαθμούς.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο, Καζεμίρο, Μέινου, Ντιαλό, Φερνάντες, Κούνια, Εμπεμό.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Γουίλιαμς, Μοράτο, Μιλένκοβιτς, Νετζ, Χάτσινσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Άντερσον, Ντομίνγκες, Ζεσούς, Γουντ.