ΑΕΚ – Κραϊόβα: Να φτιάξει μια μεγάλη κιτρινόμαυρη βραδιά που θα την στείλει στους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη ρουμανική Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στην OPAP Arena για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, ένα ματς που θέλει να το μετατρέψει σε… κιτρινόμαυρη γιορτή.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε μια θέση στα νοκ άουτ του Conference League, μετά τα μεγάλα «διπλά» που έκανε κόντρα σε Φιορεντίνα και Σάμσουνγκσπορ αλλά … κοιτάζει πιο ψηλά και συγκεκριμένα -στην παρούσα φάση- την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ δεν έχει χάσει εδώ και 11 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Σ’ αυτό το διάστημα έχει 10 νίκες και μια ισοπαλία. Η Ένωση έχει ρεκόρ 3-1-1 στο Conference League με 11-5 γκολ και είναι αήττητη στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές στη διοργάνωση.

Με νίκη, η ΑΕΚ κλειδώνει θέση στο Top 8 και στους «16» και μια -σαφώς- καλύτερη διασταύρωση, αφού θα έχει τερματίσει στις πρώτες 4 θέσεις της League Phase (επόμενοι αγώνες της στην Ευρώπη στις 12 και 19 Μαρτίου). Επίσης, θα επιστρέψει στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια. Με ισοπαλία έχει πιθανότητες για την 8άδα, αλλά είναι περιορισμένες, ενώ με ήττα θα παίξει ρόλο και η διαφορά τερμάτων.

Η νίκη επί της Κραϊόβα θα αποφέρει στα ταμεία της ΠΑΕ ΑΕΚ ένα ποσό κοντά στα δύο εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά, θα εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό συντελεστή της Ένωσης μέσα σε ένα βράδυ.

Στις 16 Ιανουαρίου, στην κλήρωση της φάσης των νοκ άουτ, η ΑΕΚ θα μάθει τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο επόμενός της αντίπαλος.

Πάντως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ίδια στιγμή, η Κραϊόβα θα παίζει τα… ρέστα της στη διοργάνωση. Οι Ρουμάνοι βρίσκονται στην 23η θέση με 7 βαθμούς και «μάχονται» να μπουν στα νοκ-άουτ.

Σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση, η UEFA όρισε τον Γεωργιανό διαιτητή, Γκιόργκι Κρουασβίλι. Βοηθοί του είναι οι Λεβάν Βαραμισβίλι και Γκιόργκι Ελικασβίλι, ενώ τέταρτος ο Γκιόργκι Αβαζασβίλι. Στο VAR θα είναι ο Γερμανός Σόρεν Στορκς με βοηθό τον Γεωργιανό Αλέκο Απτσιαούρι.