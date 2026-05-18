Ο Κώστας Παπανικολάου γράφει ιστορία στα Final Four της Euroleague: Ξεπέρασε τον Θοδωρή Παπαλουκά και πλησιάζει τον Κώστα Σλούκα

Ο Κώστας Παπανικολάου διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο δεν σταματάει να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δίνοντας το “παρών” σε ακόμα ένα Final Four της Euroleague.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, είναι ένας από τους πετυχημένους μπασκετμπολίστες της Euroleague.

Ο πολύπειρος Έλληνας φόργουορντ ετοιμάζεται να γράψει για ακόμα μία φορά ιστορία, καθώς στο Telekom Center θα αγωνιστεί για 10η φορά (!) στην καριέρα του σε Final Four.

Η διαδρομή του στα Final Four ξεκίνησε στο μακρινό πλέον 2010, ως μέλος της αποστολής του Ολυμπιακού στο Παρίσι που δεν κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.

Ακολούθησαν οι συμμετοχές του το 2012 και το 2013, χρονιές που συνδυάστηκαν με την κατάκτηση των δύο μοναδικών τίτλων του, ενώ το 2014 βρέθηκε στο Final Four με την Μπαρτσελόνα.

Με τον Ολυμπιακό επέστρεψε σε Final Four στο μεγάλο ραντεβού της Κωνσταντινούπολης το 2017, ενώ από το 2022 τόσο ο Κώστας Παπανικολάου όσο και οι Πειραιώτες δεν έχουν χάσει Final Four.

Με την πέμπτη σερί συμμετοχή του, ο αρχηγός του Ολυμπιακού φτάνει τις 10 και ανεβαίνει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, πίσω μόνο από τον Κώστα Σλούκα που έχει 11 συμμετοχές.

Στις 9 ισοβαθμούσε μέχρι πρότινος με τον Θοδωρή Παπαλουκά, ενώ 8 έχει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης που συμπληρώνει την πρώτη τετράδα.

Η πρώτη πεντάδα Ελλήνων με τις περισσότερες συμμετοχές σε Final Four της Euroleague

1. Κώστας Σλούκας 11 (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025) με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκό

2. Κώστας Παπανικολάου 10 (2010, 2012, 2013, 2014, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) με Ολυμπιακό και Μπαρτσελόνα

3. Θοδωρής Παπαλουκάς 9 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013) με ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ολυμπιακό

4. Φραγκίσκος Αλβέρτης 8 (1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007) με Παναθηναϊκό

5. Γιώργος Πρίντεζης 6 (2009, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022) με Ολυμπιακό

Στο μεταξύ, ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης με τουλάχιστον 2.000 πόντους, 1.000 ριμπάουντ, 400 ασίστ, 300 εύστοχα τρίποντα, 200 κλεψίματα και 100 μπλοκ.

Θυμηθείτε την ασύλληπτη εμφάνιση του τότε 22χρονου Παπανικολάου στον ιστορικό τελικό με την ΤΣΣΚΑ στην Πόλη:

Τα Final Four του Κώστα Παπανικολάου

2010 στο Παρίσι (Ολυμπιακός)

2012 στην Κωνσταντινούπολη (Ολυμπιακός)

2013 στο Λονδίνο (Ολυμπιακός)

2014 στο Μιλάνο (Μπαρτσελόνα)

2017 στην Κωνσταντινούπολη (Ολυμπιακός)

2022 στο Βελιγράδι (Ολυμπιακός)

2023 στο Κάουνας (Ολυμπιακός)

2024 στο Βερολίνο (Ολυμπιακός)

2025 στο Άμπου Ντάμπι (Ολυμπιακός)

2026 στην Αθήνα (Ολυμπιακός)