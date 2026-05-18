Η Φενερμπαχτσέ στο Final Four της Euroleague για το repeat με συνταγή Γιασικεβίτσιους

Η Φενερμπαχτσέ με μαέστρο τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα είναι στο Final Four της Αθήνας, με στόχο να κάνει το back to back, όμως για να γίνει αυτό θα κληθεί πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό της Euroleague (22/05/26, 18:00).

Ο Γιασικεβίτσιους έχει κάνει το back to back με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ως παίκτης τη διετία (2004 και 2005), ενώ έναν χρόνο νωρίτερα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα είχε κατακτήσει και πάλι τον τίτλο της Euroleague. Η Φενερμπαχτσέ θα ψάξει με τον Λιθουανό στον πάγκο να υπερασπιστεί την περσινή της κατάκτηση στο Άμπου Ντάμπι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τουρκική ομάδα επιστρέφει στο Final Four της EuroLeague για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και όγδοη συνολικά στα τελευταία έντεκα χρόνια, αλλά και στην ιστορία της για να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί πλέον σταθερό μέλος της ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Τα 8 Final Four της Φενέρμπαχτσε: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025, 2026.

Ο αρχιτέκτονας της Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ο MVP της σεζόν

Ο Λιθουανός τεχνικός κατάφερε μέσα σε δυόμισι χρόνια να μεταμορφώσει τη Φενέρ σε μια ομάδα που συνδυάζει σκληράδα, πειθαρχία και προσωπικότητα νικητή. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague το 2025, η φετινή χρονιά είχε διαφορετική πρόκληση. Να διαχειριστεί τον ρόλο του φαβορί. Και το κατάφερε με μοναδική εξαίρεση την κοιλιά που έκανε στο τέλος της regular season.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τουρκική ομάδα δεν έπαιξε πάντα το πιο θεαματικό μπάσκετ της διοργάνωσης. Είχε όμως την ωριμότητα του πρωταθλητή και σκληρή άμυνα με τον Μέλι να είναι ο κύριος εκφραστής της, που κατάφερε να κρύψει όλα τα κενά στη θέση «5». Οι Μπιρτς και Σίλβα προσπάθησαν, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στο επίπεδο της προσφοράς του πολύπειρου Ιταλού.

Ο Γιασικεβίτσιους έδωσε την μπαγκέτα στον Μπόλντγουιν που αποτέλεσε έναν από τους ηγέτες της περιφέρειας, πραγματοποιώντας μία πολύ καλή σεζόν δίνοντας στη Φενέρ μία σίγουρη επιθετική λύση στα μεγάλα παιχνίδια.

Τα νέα πρόσωπα που έφεραν νέα στοιχεία

Το καλοκαίρι του 2025 έφερε αλλαγές στο ρόστερ. Ο Χέιζ-Ντέιβις αποχώρησε και αυτό προκάλεσε ανισορροπία στην ομάδα του Σάρας. Ο Γιάντουνεν ήρθε στη θέση «4» για να προσφέρει διαφορετικά στοιχεία. Η μεγαλύτερη καλοκαιρινή προσθήκη ήταν αυτή του Χόρτον-Τάκερ.

Δίπλα στον Μπόλντγουιν τη φετινή σεζόν ήταν ο Χόρτον-Τάκερ, που πρόσθεσε μέγεθος και δύναμη στα γκαρντ, όπως και το απρόβλεπτο, καθώς το iso (σ.σ. παιχνίδι απομόνωσης) του είναι σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τους περισσότερους «κοντούς» της διοργάνωσης. Ο Γιάντουνεν βοήθησε στο spacing την Φενερμπαχτσέ, χωρίς όμως να «βγάλει μάτια».

Παράλληλα, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς συνέχισε την ανοδική του πορεία και όπως και πέρυσι έκανε σημαντικά ματς με τη Φενερμπαχτσέ για να την βοηθήσει να φτάσει μέχρι το Final Four. Σημαντική ήταν και η προσθήκη του Ντε Κολό κατά τη διάρκεια της σεζόν, που θυμίζει λίγο την περσινή μεταγραφή του ΜακΚόλουμ, που αποδείχθηκε κομβικός για την κατάκτηση της Euroleague.

Η πρόκληση της Αθήνας

Στο Final Four του 2026 στο T- Center, η Φενερμπαχτσέ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε έναν ημιτελικό που φαντάζει σαν πρόωρος τελικός. Από τη μία η πιο σταθερή ομάδα της regular season και από την άλλη η πρωταθλήτρια Ευρώπης που ξέρει πώς να επιβιώνει στα μεγάλα παιχνίδια.

Οι δύο ομάδες έκαναν από μία νίκη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης και στον ημιτελικό η μάχη των πάγκων θα είναι αυτή που θα κρίνει την πρόκριση. Από τη μία ο Γιώργος Μπαρτζώκας με το πέμπτο διαδοχικό Final Four, έχοντας μία κατάκτηση (2013) και από την άλλη ο γεννημένος νικητής Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που θέλει να οδηγήσει τους Τούρκους στο repeat.