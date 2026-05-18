Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα: Οι δύο τίτλοι του Παναθηναϊκού και η συμμετοχή του ΠΑΟΚ

Η “καρδιά” του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα “χτυπάει” τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα, αφού το Telekom Center θα φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τρόπαιο του πρωταθλητή, μαζί με τις Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Αυτή θα είναι μάλιστα η 4η φορά που το Final Four του κορυφαίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ θα γίνει στην Ελλάδα, έχοντας και για 4η φορά ελληνική παρουσία, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στην χώρα του, διεκδικώντας εντός συνόρων τον τίτλο της Euroleague.

Η αρχή έγινε το 1993 με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στο Κύπελλο πρωταθλητριών στο ΣΕΦ, για να ακολουθήσουν οι δύο κατακτήσεις του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και την Πυλαία της Θεσσαλονίκης.

1993: Ο ΠΑΟΚ του Ίβκοβιτς στο Final Four του ΣΕΦ

Η διοργάνωση είχε ακόμη τη μορφή του Κυπέλλου πρωταθλητριών, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στο Final Four του ΣΕΦ το 1993, σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του στο μπάσκετ. Με προπονητή τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και πρωταγωνιστές τους Μπάνε Πρέλεβιτς και Γουόλτερ Μπέρι, οι Θεσσαλονικείς “πάλεψαν” κόντρα στην Μπένετον Τρεβίζο του Τόνι Κούκοτς στα ημιτελικά, αλλά δεν κατάφερε να προκριθούν στον τελικό.

Γνώρισαν μάλιστα και δεύτερη ήττα στο μικρό τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον τελικό η γαλλική Λιμόζ έκανε την έκπληξη και κατέκτησε τον τίτλο μετά από ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ.

Ημιτελικά

Μπενετόν Τρεβίζο – ΠΑΟΚ 79–65

Λιμόζ – Ρεάλ Μαδρίτης 59–52

Μικρός τελικός

Ρεάλ Μαδρίτης – ΠΑΟΚ 91–79

Τελικός

Λιμόζ – Μπενετόν Τρεβίζο 59–55

2000: Το δεύτερο του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη

Μετά το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του 1996, ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία για ένα δεύτερο τίτλο στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και δεν την… σπατάλησε.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσίασε μία εντυπωσιακή ομάδα με τον Οντέτ Κάτας να έχει την “μπαγκέτα” και τον Ζέλικο Ρέμπρατσα να ετοιμάζεται για… NBA, για να φθάσουν οι “πράσινοι” στη δεύτερη κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης.

Στα ημιτελικά, ο Παναθηναϊκός “σάρωσε” την τουρκική Εφές Πίλσεν με 81-71, ενώ στον τελικό, “λύγισε” τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Κάτας να “σκοτώνει” την παλιά του ομάδα και τον νεαρό Αντώνη Φώτση να κάνει το… ντεμπούτο του στο κορυφαίο επίπεδο.

Ημιτελικά

Παναθηναϊκός – Εφές Πίλσεν 81–71

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 65–51

Μικρός τελικός

Εφές Πίλσεν – Μπαρτσελόνα 75–69

Τελικός

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 73–67

2007: Το ΟΑΚΑ έστεψε ξανά πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνέχισε να γράφει ιστορία στην Ευρώπη και το 2007 κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα, “λιώνοντας” τον ανταγωνισμό μπροστά στους οπαδούς του.

Πέντε χρόνια μετά τον τρίτο του τίτλο στην Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε σε Final Four στην Ελλάδα, το οποίο έγινε αυτή τη φορά στο δικό του γήπεδο.

Με τον Δημήτρη Διαμαντίδη σε “δαιμονιώδη” φόρμα, να αναδεικνύεται MVP για τους “πράσινους” και να “λυγίζει” στον τελικό τον εξαιρετικό Θοδωρή Παπαλουκά της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Παναθηναϊκός “σήκωσε” το τρόπαιο μέσα στο ΟΑΚΑ.

Ημιτελικά

Παναθηναϊκός – Ταού Κεράμικα 67–53

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ουνικάχα Μάλαγα 62–50

Μικρός τελικός

Ταού Κεράμικα – Ουνικάχα Μάλαγα 76–74

Τελικός

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93–91