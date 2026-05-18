Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός και τα 15 Final Four του στην Euroleague: Από το Τελ Αβίβ ως την Αθήνα, οι 3 κατακτήσεις και οι οδυνηρές ήττες

Η απονομή του τροπαίου της Euroleague στον Ολυμπιακό στην Πόλη το 2012
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός παραμένει πιστός στο ραντεβού του με το Final Four της Euroleague για πέμπτη σερί σεζόν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πηγαίνει στην έδρα του “αιωνίου” αντιπάλου με έναν και μοναδικό στόχο, την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου.

Αν κάτι χαρακτηρίζει την ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, αυτό είναι σίγουρα η σταθερότητα. Οι Πειραιώτες είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της Euroleague, σε ότι αφορά τουλάχιστον στις παρουσίες σε Final Four, μιας και όταν φτάνουν στην πηγή, σπάνια πίνουν… νερό, αφού είτε λόγω ατυχίας είτε λόγω άλλων παραγόντων έχουν χάσει πάρα πολλές φορές το τρόπαιο μέσα από τα χέρια τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστεί στο 5ο σερί Final Four και αυτή τη φορά θα προσπαθήσει να μην χύσει την καρδάρα με το γάλα και να ανέβει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φόρα.

Η πίεση στους Πειραιώτες για κατάκτηση του τροπαίου είναι δεδομένη, μετά από τέσσερις σερί αποτυχίες αλλά και λόγω του ότι η φετινή διοργάνωση γίνεται στην Αθήνα μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς τους, την ώρα που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διαθέτει το πιο ακριβό μπάτζετ της ιστορίας της.

Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four του Telekom Center θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανοίγει τον δρόμο στον Ολυμπιακό, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα, αφού στο μεγάλο ραντεβού βρέθηκαν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν που τερμάτισαν και στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου.

Ο λόγος για τη Βαλένθια, τη Ρεάλ και τη Φενέρμπαχτσε. Το έργο του Ολυμπιακού είναι, μάλιστα, δυσκολότερο, καθώς στον πρώτο ημιτελικό θα χρειαστεί να εκθρονίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία είναι αλλαγμένη σε σχέση με πέρυσι αλλά πάντα βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο.

Από το 1994 στο Τελ Αβίβ μέχρι το 2026 στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέρος σε 15 Final Four τα τελευταία 32 χρόνια.

Περισσότερες από τις μισές χρονιές δηλαδή, οι Πειραιώτες έχουν δώσει το παρών στη κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι αποτυχίες είναι πολλές περισσότερες από τις επιτυχίες, μιας και οι ερυθρόλευκοι χαμογέλασαν μόνο τρεις φορές, το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Πόλη και το 2013 στο Λονδίνο.

Όλες τις υπόλοιπες φορές έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι, με αποκορύφωμα τις τελευταίες 4 σερί αποτυχίες, όπου τις περισσότερες φορές οι ερυθρόλευκοι πήγαν ως φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Πάμε να κάνουμε μία αναδρομή στα Final Four που έχει αγωνιστεί ο Ολυμπιακός.

Τα πρώτα Final Four του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη και του Σωκράτη Κόκκαλη έμελλε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας. Οι Πειρταιώτες έφτασαν σε δυο συνεχόμενα Final Four της Euroleague -τα πρώτα τους- το 1994 στο Τελ Αβίβ και το 1995 στη Σαραγόσα.

Και τις δύο φορές, ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό κερδίζοντας στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια όμως ηττήθηκε ισάριθμες φορές από ισπανικές ομάδες, τη Μπανταλόνα (59-57) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (73-61), αντίστοιχα.

Αργύρης Καμπούρης και Νίκος Γκάλης στο Τελ Αβίβ
Ο Ρόι Τάρπλεϊ σε μονομαχία με τον Κορνέλιους Τόμπσον υπό το βλέμμα του Ζάρκο Πάσπαλι

Να θυμίσουμε ότι το Final Four του Τελ Αβίβ στιγματίστηκε και από σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ελληνικών ομάδων.

Η πρώτη Euroleague μαζί με triple crown

Το 1997 γράφτηκε στο βιβλίο της ιστορίας του Ολυμπιακού με τεράστια, “λαμπερά” γράμματα. Η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, σε Ελλάδα και Ευρώπη και σήκωσε όλες τις κούπες.

Με μπροστάρη τον Ντέιβιντ Ρίβερς και την παθιασμένη στήριξη των οπαδών του, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 73-58 και πανηγύρισε μέσα στη Ρώμη την πρώτη του ιστορική Euroleague. Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με triple crown.

Η παρακμή και η επιστροφή

Ο Ολυμπιακός συμμετείχε σε Final 4 Euroleague το 1999, στο Μόναχο, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στον τελικό του. Η “υπερηχητική” Ζαλγκίρις Κάουνας του Τάιους Έντνι τον απέκλεισε με άνεση (87-71), με τους Πειραιώτες να επικρατούν λίγες ώρες μετά της Τιμσίστεμ Μπολόνια (63-74) στον “μικρό” τελικό.

Μετά από δέκα χρόνια επέστρεψε και πάλι στο μεγάλο “ραντεβού”...

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος αναμειγνύονται με τα διοικητικά του Ολυμπιακού από το 2004, στο πλάι του Σωκράτη Κόκκαλη. Με την ομάδα να τους ανήκει ολοκληρωτικά από το 2009, οι διοικητικοί ηγέτες ξόδεψαν εκατομμύρια και χρόνο και επανέφεραν την ομάδα μετά από δέκα χρόνια σε Final Four, αυτό του Βερολίνου.

Ο Ολυμπιακός του Παναγιώτη Γιαννάκη συναντήθηκε και πάλι σε ημιτελικό της Euroleague με τον Παναθηναϊκό και έχασε την πρόκριση. Χωρίς να έχει άλλη ψυχική δύναμη, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 95-79 από την Μπαρτσελόνα.

Αυτή τη φορά το Παρίσι δεν “έκρυβε” κούπα

Το 2010 η ομάδα έφτασε ως τον τελικό στο Παρίσι πιστοποιώντας ότι ήταν πλέον ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Με ονόματα στο ρόστερ του όπως οι Κλέιζα, Τσίλντρες, Τεόντοσιτς, Παπαλουκάς, Μπουρούσης, Βούισιτς και Σχορτσανίτης, ο Ολυμπιακός φάνταζε να είναι το φαβορί για να σηκώσει την κούπα.

Η Παρτιζάν λίγο έλειψε να τον αποκλείσει στον ημιτελικό, αλλά ένα φόλοου του Τσίλντρες έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τελικά την πρόκριση για τον τελικό (83-80). Δύο βράδια αργότερα, η Μπαρτσελόνα του στέρησε τον τίτλο (86-68).

Η “άλωση της πόλης” και η back-to-back κούπα

Ο Ολυμπιακός κατάφερε μέσα σε δυο χρόνια να γίνει ο μπασκετικός κατακτητής της Ευρώπης. Τόσο το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, όσο και το 2013 στο Λονδίνο, οι “ερυθρόλευκοι” κατάφεραν να πανηγυρίσουν και να φτάσουν τις τρεις κατακτήσεις Euroleague.

Έχοντας την πρώτη χρονιά στον πάγκο τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και τη δεύτερη τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει στους δρόμους τους οπαδούς του.

Το 2012, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε στον ημιτελικό με 68-64, για να έρθει στον τελικό της Κωνσταντινούπολης το “πεταχτάρι” του Γιώργου Πρίντεζη στο φινάλε του τελικού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και να δώσει στον Ολυμπιακό τη δεύτερη Euroleague στην ιστορία του (62-61).

Με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα επικράτησε “τρέλα”. Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού έκλεισαν το αεροδρόμιο και την Αττική οδό τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την ομάδα.

Το 2013, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ειχε και πάλι... εφιάλτες, πέφτοντας ξανά “θύμα” του Βασίλη Σπανούλη και της παρέας του, αλλά αυτή τη φορά στο Λονδίνο και στον ημιτελικό (69-52).

Στον τελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή τη φορά η ομάδα που “γονάτισε”! Οι Ισπανοί βρέθηκαν με διψήφια διαφορά πόντων, μπροστά στο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη ο “Kill Bill” ήταν συγκλονιστικός και οδήγησε τους Πειραιώτες στη νίκη (100-88) και στην 3η τους Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε το back-to-back και έδωσε νέα απερίγραπτη χαρά στους οπαδούς του.

 

«Σεισμός» στο Ελευθέριος Βενιζέλος στην επιστροφή των πρωταθλητών Ευρώπης

Ο κύκλος των χαμένων τελικών

Ο Ολυμπιακός είχε γίνει πλέον μια από τις πιο σταθερές ομάδες στη Euroleague, με παρουσίες σε Final Four. Οι κατακτήσεις τροπαίων όμως έκαναν παύση, έστω και αν χάθηκαν κάποιες φορές την τελευταία στιγμή.

Το 2015 η Μαδρίτη φιλοξένησε την ευρωπαϊκή “γιορτή” του μπάσκετ. Oι Πειραιώτες έριξαν για μια ακόμα φορά στο... καναβάτσο την πάμπλουτη ΤΣΣΚΑ Μόσχας, επικρατώντας με 70-68 στον ημιτελικό, με ακόμα ένα "τεράστιο" τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη.

Η ιστορία δεν κατέληξε σε θρίαμβο για τον Ολυμπιακό, καθώς στον τελικό η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ηττήθηκε από την οικοδέσποινα Ρεάλ Μαδρίτης με 78-59.

Το 2017 οι Πειραιώτες έφτασαν στο Final Four της Κωνσταντινούπολης, κατάφεραν να αποκλείσουν ξανά την ΤΣΣΚΑ στον ημιτελικό του “Sinan Erdem” (82-78) αλλά στον τελικό “υποκλίθηκε” μπροστά στην γηπεδούχο, Φενέρμπαχτσε, του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (80-64).

Το 2019, ο Ολυμπιακός αποχώρησε στο ημίχρονο του ημιτελικού κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ως διαμαρτυρία για τις αποφάσεις των διαιτητών στον συγκεκριμένο αγώνα. Στη συνέχεια η διοίκηση της ομάδας διαμήνυσε στην ΕΟΚ ότι δεν θα δεχόταν τους τρεις συγκεκριμένους διαιτητές σε οποιονδήποτε αγώνα του. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την ΕΟΚ, οι Πειραιώτες δεν κατέβηκαν στα επόμενα δυο παιχνίδια τους κι έτσι υποβιβάστηκαν στην Α2.

Τις περιόδους 2019–20 και 2020–21 ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε κανονικά στη Euroleague, έχοντας υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Η απουσία του όμως από την Α1 μπάσκετ είχε και αντίκτυπο στην αγωνιστική του εικόνα.

Την αγωνιστική περίοδο 2021-22 ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε και πάλι στην Α1 και στη Euroleague έφτασε στο Final Four του Βελιγραδίου. Στην ημιτελικό η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσε μια “τιτανομαχία” με την Αναντολού Εφές, με τον Βασίλιε Μίτσιτς να σκοράρει τεράστιο τρίποντο στο απόλυτο μηδέν για το 77-74 που έστειλε τους Τούρκους στον τελικό της Euroleague. Η ήττα από την Μπαρτσελόνα στον μικρό τελικό, ήρθε -μάλλον- φυσιολογικά.

Το 2023 ο Ολυμπιακός έφτασε στο Final Four του Κάουνας. Η Μονακό ξεπεράστηκε στον ημιτελικό με σκορ 76-62, όμως το “εμπόδιο” της Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορούσε να “μετακινηθεί”. Η “βασίλισσα” στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 11η φορά στην ιστορία της, με τον Σέρχιο Γιούλ να βάζει καλάθι “μαχαιριά” μπροστά από τον πανύψηλο Φαλ, στα 3’’ πριν από την λήξη.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στην... πηγή και το 2024 στο Βερολίνο, αλλά και πάλι δεν ήπιαν “νερό”. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε τον Ολυμπιακό με 87-76, στέλνοντας τους “ερυθρόλευκους” στον μικρό τελικό. Η ομάδα του Μπαρτζώκα αυτή τη φορά κατέκτησε την 3η θέση, επικρατώντας 87-84 της Φενέρμπαχτσε.

Οι απογοητεύσεις συνεχίστηκαν και το 2025 στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου ο Ολυμπιακός απέτυχε να σηκώσει το τρόπαιο για τέταρτη σερί χρονιά.

Με τον δρόμο να είναι στρωμένος με ροδοπέταλα μετά τον αποκλεισμό του πρωταθλητή Παναθηναϊκού στον πρώτο ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσε θύμα έκπληξης στον δεύτερο ημιτελικό.

Κόντρα στα προγνωστικά, οι Πειραιώτες ηττήθηκαν από τη Μονακό με 78-68, έπειτα από μία αδικαιολόγητα κακή εμφάνιση.

 

Πιο ισχυρός από ποτέ και με το ακριβότερο μπάσκετ της ιστορίας του, ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει σε 5ο σερί Final Four, το οποίο αυτή τη φορά θα γίνει μπροστά σε χιλιάδες φίλους του στο Telekom Center της Αθήνας.

Η πίεση είναι μεγάλη στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο μετά από 4 σερί αποτυχίες και οι περισσότεροι θεωρούν ότι ήρθε επιτέλους η μεγάλη ώρα για τον Ολυμπιακό να ράψει το 4ο αστέρι στη φανέλα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
121
118
107
107
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo