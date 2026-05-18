Ο Ολυμπιακός και τα 15 Final Four του στην Euroleague: Από το Τελ Αβίβ ως την Αθήνα, οι 3 κατακτήσεις και οι οδυνηρές ήττες

Ο Ολυμπιακός παραμένει πιστός στο ραντεβού του με το Final Four της Euroleague για πέμπτη σερί σεζόν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πηγαίνει στην έδρα του “αιωνίου” αντιπάλου με έναν και μοναδικό στόχο, την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου.

Αν κάτι χαρακτηρίζει την ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, αυτό είναι σίγουρα η σταθερότητα. Οι Πειραιώτες είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της Euroleague, σε ότι αφορά τουλάχιστον στις παρουσίες σε Final Four, μιας και όταν φτάνουν στην πηγή, σπάνια πίνουν… νερό, αφού είτε λόγω ατυχίας είτε λόγω άλλων παραγόντων έχουν χάσει πάρα πολλές φορές το τρόπαιο μέσα από τα χέρια τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστεί στο 5ο σερί Final Four και αυτή τη φορά θα προσπαθήσει να μην χύσει την καρδάρα με το γάλα και να ανέβει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φόρα.

Η πίεση στους Πειραιώτες για κατάκτηση του τροπαίου είναι δεδομένη, μετά από τέσσερις σερί αποτυχίες αλλά και λόγω του ότι η φετινή διοργάνωση γίνεται στην Αθήνα μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς τους, την ώρα που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διαθέτει το πιο ακριβό μπάτζετ της ιστορίας της.

Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four του Telekom Center θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανοίγει τον δρόμο στον Ολυμπιακό, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα, αφού στο μεγάλο ραντεβού βρέθηκαν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν που τερμάτισαν και στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου.

Ο λόγος για τη Βαλένθια, τη Ρεάλ και τη Φενέρμπαχτσε. Το έργο του Ολυμπιακού είναι, μάλιστα, δυσκολότερο, καθώς στον πρώτο ημιτελικό θα χρειαστεί να εκθρονίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία είναι αλλαγμένη σε σχέση με πέρυσι αλλά πάντα βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο.

Από το 1994 στο Τελ Αβίβ μέχρι το 2026 στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέρος σε 15 Final Four τα τελευταία 32 χρόνια.

Περισσότερες από τις μισές χρονιές δηλαδή, οι Πειραιώτες έχουν δώσει το παρών στη κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι αποτυχίες είναι πολλές περισσότερες από τις επιτυχίες, μιας και οι ερυθρόλευκοι χαμογέλασαν μόνο τρεις φορές, το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Πόλη και το 2013 στο Λονδίνο.

Όλες τις υπόλοιπες φορές έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι, με αποκορύφωμα τις τελευταίες 4 σερί αποτυχίες, όπου τις περισσότερες φορές οι ερυθρόλευκοι πήγαν ως φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Πάμε να κάνουμε μία αναδρομή στα Final Four που έχει αγωνιστεί ο Ολυμπιακός.

Τα πρώτα Final Four του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη και του Σωκράτη Κόκκαλη έμελλε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας. Οι Πειρταιώτες έφτασαν σε δυο συνεχόμενα Final Four της Euroleague -τα πρώτα τους- το 1994 στο Τελ Αβίβ και το 1995 στη Σαραγόσα.

Και τις δύο φορές, ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό κερδίζοντας στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια όμως ηττήθηκε ισάριθμες φορές από ισπανικές ομάδες, τη Μπανταλόνα (59-57) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (73-61), αντίστοιχα.