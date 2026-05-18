Βαλένθια: Η «σταχτοπούτα» σε Final Four της Euroleague που θέλει να «εκτοξευθεί» στην Αθήνα

Αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής Euroleague κα μένει να δούμε μέχρι που θα το φτάσει! Στη δεύτερη μόλις παρουσία της στα πλέι οφ της διοργάνωσης, η Βαλένθια κατάφερε να αποκλείσει μια “μεγάλη” ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και να βρεθεί για πρώτη φορά στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα.

Η Βαλένθια του Πεδρο Μαρτίνεθ πέτυχε μόλις το δεύτερο reverse sweep στην ιστορία των best-of-5 πλέι οφ της Euroleague και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της μια θέση στους τέσσερις κορυφαίους της διοργάνωσης, κρυφοκοιτάζοντας προς την κορυφή.

Αυτή είναι η ένατη σεζόν των «πορτοκαλί» στη Euroleague και μόλις η δεύτερη φορά που έφτασαν στα πλέι οφ μετά τη σεζόν 2010-11 όταν και αποκλείστηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 3-2. Η μοίρα έφερε όμως την Ισπανική ομάδα κόντρα στη «Βασίλισσα», στον ημιτελικό του Final Four που θα γίνει στο «T-Center» της Αθήνας.

Η Βαλένθια πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην κανονική διάρκεια της σεζόν, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ με σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξαργύρωσε την κυριαρχία της με την μεγάλη αυτή ιστορική πρόκριση. Μάλιστα, δεν θέλησε να επιλέξει αντίπαλο στα πλέι οφ, πήγε…πάνω στον Παναθηναϊκό και τον απέκλεισε, προκαλώντας «σεισμό» με τον τρόπο που έγινε.

Το συναρπαστικό αυτό ζευγάρι πρόσφερε τέσσερα διαδοχικά breaks, με τη Βαλένθια ννα βρίσκεται μια ανάσα από τον αποκλεισμό, μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού, αλλά να κερδίζει δυο φορές μέσα στην Αθήνα και να επιστρέφει στην Ισπανία στην υπερσύγχρονη «Roig Arena» για ένα εμφατικό 3-2.

Να αναφέρουμε ότι η Βαλένθια είχε φτάσει κοντά στο Final Four και στην παρθενική της συμμετοχή στη Euroleague (2003-04), όταν έχασε την πρώτη θέση του ομίλου στο Top-16 από τη Μακάμπι στη διαφορά πόντων, έχοντας το ίδιο σκορ (4-2), πριν τη θέσπιση των πλέι οφ.

O 64χρονος κόουτς, Πέδρο Μαρτίνεθ μπήκε στη φετινή χρονιά έχοντας στην πλάτη του μια προπονητική καριέρα 36 χρόνων και υπηρετήσει 13 ομάδες. Στη Βαλένθια όμως κατάφερε να δημιουργήσει κάτι το άξιο αναφοράς και θαυμασμού, γεγονός που του έδωσε και το βραβείο του κορυφαίου προπονητή, για τη φετινή σεζόν.

Φυσικά, η ομάδα που διαχειρίζεται έχει όλα τα φόντα για να φτάσει στην κορυφή. Κορυφαίος όλων, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε «τεράστια» ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό και μάλιστα τον ανέδειξε και MVP των πλέι οφ.

Jean Montero named 2026 EuroLeague Playoffs MVP



Στη σειρά με τους «πράσινους» ο ηγέτης της ισπανικής ομάδας είχε κατά μέσο όρο 18.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 26.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο. Μάλιστα στο Game 4 ο Δομινικανός έσπασε τα κοντέρ και έκανε ιστορικό ρεκόρ στα playoffs με 45 PIR.

Τι έκανε κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια είναι μια ομαδάρα που κατάφερε να κερδίσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσω έξω, στη regular season. Ναι, καλά διαβάσατε, έκανε το 4-0!

Απέναντι στον Ολυμπιακό, νίκησε μέσα στο ΣΕΦ με 92-99, γυρίζοντας ματς από -13 στο τέλος της 3ης περιόδου. Στη Roig Arena επικράτησε με 85-84, σε ένα ματς που κρίθηκε στις τελευταίες βολές του Σέρχιο Ντε Λαρέα.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό, πέρα από τα δυο break και τις τρεις σερί νίκες στα πλέι οφ, κέρδισε στην Αθήνα στη regular season με 79-89, ενώ στη Βαλένθια διέλυσε την ομάδα του Αταμάν 102-84 προς το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Τι έκανε κόντρα σε Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε

Απέναντι στην αντίπαλό της στα ημιτελικά, Ρεάλ, είχε 1 νίκη και 1 ήττα

Η Βαλένθια κέρδισε 89-76 στη Roig Arena, εν/ω έχασε στον δεύτερο γύρο της regular season με 96-79

Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε είχε επίσης 1 νίκη και 1 ήττα.

Στη Βαλένθια νίκησε εύκολα 94-79, ενώ στην Κωνσταντινούπολη έχασε οριακά 82-79 τον Ιανουάριο.