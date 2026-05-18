Η Ρεάλ Μαδρίτης στο 14ο Final Four της ιστορίας της ως αουτσάιντερ με σοβαρές απουσίες

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα πλέι οφ της Euroleague και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four για 14η φορά στην ιστορία της.

Η πολυνίκης της Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης έχει κατακτήσει 11 φορές τη διοργάνωση (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023) και στοχεύει στο Final Four της Αθήνας να κάνει την έκπληξη και να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Η «Βασίλισσα» έχει και 10 χαμένους τελικούς.

Οι Ταβάρες και Λεν θα απουσιάζουν από το Final Four γεγονός που αφήνει την ομάδα του Σκαριόλο εκτεθειμένη στη θέση των ψηλών, κάτι που θα προσπαθήσει να κρύψει στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, η οποία δεν βασίζεται στο παιχνίδι μέσα στη ρακέτα.

Αναλυτικά οι παρουσίες σε Final Four

1993: 4η θέση

1995: 1η θέση

1996: 4η θέση

2011: 4η θέση

2013: 2η θέση

2014: 2η θέση

2015: 1η θέση

2017: 4η θέση

2018: 1η θέση

2019: 3η θέση

2022: 2η θέση

2023: 1η θέση

2024: 2η θέση

Ο χαρακτήρας που έβγαλε η Ρεάλ Μαδρίτης την έφερε σε ένα ακόμα Final Four

Η χρονιά σημαδεύτηκε από τραυματισμούς, σκαμπανεβάσματα και συνεχή ανάγκη για προσαρμογές. Η απουσία του Έντι Ταβάρες στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν έμοιαζε ικανή να διαλύσει τις ισορροπίες της ομάδας.

Αντί όμως να λυγίσει, η Ρεάλ βρήκε νέους πρωταγωνιστές. Ο Ουσμάν Γκαρούμπα εξελίχθηκε σε σύμβολο αυτής της αντεπίθεσης. Η ενέργεια, η άμυνα και η σκληράδα του έδωσαν νέα ταυτότητα στους Μαδριλένους, σε σημείο που αρκετοί στην Ισπανία ξέχασαν την απουσία του Έντι Ταβάρες.

Αν υπάρχει όμως ένας παίκτης που εκφράζει τη νοοτροπία της Ρεάλ, αυτός είναι ο Φακούντο Καμπάτσο. Ο Αργεντινός γκαρντ αποτέλεσε ξανά τον εγκέφαλο της ομάδας, συνδυάζοντας δημιουργία, ένταση και ηγετική προσωπικότητα. Δίπλα του, ο Μάριο Χεζόνια που αποτελεί τη βασική πηγή σκοραρίσματος της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Το εμπόδιο της Βαλένθια και στο βάθος ο τελικός

Στο Final Four της Αθήνας, η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (22/05/26, 21:00) σε έναν ισπανικό «εμφύλιο» με φόντο τον μεγάλο τελικό.

Το έργο της μόνο εύκολο δεν θα είναι. Η Βαλένθια έρχεται με εντυπωσιακή δυναμική, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό και χωρίς πίεση, όμως οι μερένχες έχουν την εμπειρία για να υπερκαλύψουν τις απουσίες τους και να παλέψουν μέχρι τέλους κόντρα στη Βαλένθια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποδείξει πολλάκις ότι έχει το βάρος της φανέλας να αντιστρέψει τις δυσκολίες και να παλέψει για να κατακτήσει μεγάλα τρόπαια, με λαμπρό παράδειγμα την Euroleague του 2023 με το καλάθι του Γιούλ, κόντρα στον Ολυμπιακό που είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Αν η Ρεάλ ελέγξει με την εμπειρία των Καμπάτσο και Γιουλ το ρυθμό με τη Βαλένθια θα έχει αρκετές πιθανότητες να προκριθεί στον τελικό για να βρει ή τον Ολυμπιακό ή τη Φενερμπαχτσέ, εκεί που σίγουρα θα έχει ρόλο αουτσάιντερ, μιας και το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού φαντάζει ως το πιο πιθανό να βγάλει τον νικητή του Final Four.