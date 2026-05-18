Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την Euroleague: Η κυριαρχία Ρεάλ, ΤΣΣΚΑ και Παναθηναϊκού και η ευκαιρία του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να εκθρονίσει τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα και να μειώσει τη διαφορά με τον Παναθηναϊκό στους ευρωπαϊκούς τίτλους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις Euroleague, μετρώντας 11 τρόπαια, τα οποία θα προσπαθήσει να τα κάνει 12 στο Final Four της Αθήνας.

Ακολουθεί η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 8 κατακτήσεις και τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός με 7 ευρωπαϊκά τρόπαια.

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται μαζί Μακάμπι και Βαρέζε με 5 κατακτήσεις, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 3 τρόπαια, τα οποία θα έχει την ευκαιρία να τα αυξήσει σε 4 μπροστά στον κόσμο του στο Telekom Center.

Η χρυσή βίβλος της Euroleague

1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1970: Βαρέζε (Ιταλία)

1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1972: Βαρέζε (Ιταλία)

1973: Βαρέζε (Ιταλία)

1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1975: Βαρέζε (Ιταλία)

1976: Βαρέζε (Ιταλία)

1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)

1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

1982: Καντού (Ιταλία)

1983: Καντού (Ιταλία)

1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)

1985: Τσιμπόνα (Κροατία)

1986: Τσιμπόνα (Κροατία)

1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1992: Παρτίζαν (Σερβία)

1993: Λιμόζ (Γαλλία)

1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)

1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2020: ακυρώθηκε λόγω Covid

2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019

Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024

Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014

Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976

Ολυμπιακός (3): 1997, 2012, 2013

Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988

Γιουγκοπλάστικα (3): 1989, 1990, 1991

Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960

Τσιμπόνα (2): 1985, 1986

Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010

Βίρτους Μπολόνια (2): 1998, 2001

Καντού (2): 1982, 1983

Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022

Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025

Ζάλγκιρις (1): 1999

Παρτίζαν (1) : 1992

Μπανταλόνα (1): 1994

Λιμόζ (1): 1993

Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984

Σαράγεβο (1): 1979

Ντιναμό Τμπίλισι (1): 1962