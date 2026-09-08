Ολυμπιακός – Βόλος: Οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Βραδιά Superbet Κυπέλλου Ελλάδας στο “Καραϊσκάκης”, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Βόλο (21:45, ΣΚΑΪ, Newsit.gr), για τη 2η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός και Βόλος αναμετρώνται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, αυτή τη φορά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Το Σάββατο (05.09.2026) οι δυο ομάδες “μονομάχησαν” στο Πανθεσσαλικό (1-1) για την 3η αγωνιστική της Super League, ένα ματς που στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

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Αυτή ήταν και η πρώτη απώλεια βαθμών για τους Πειραιώτες στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου ήταν η δεύτερη ισοπαλία σε τρία ματς στη φετινή Super League.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το… δεξί στη φετινή League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας άνετα της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (4-0). Απ’ την άλλη, ο Βόλος πήρε μεγάλο εντός έδρας βαθμό στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, μένοντας στο εντός έδρας 2-2 με την Καλαμάτα (βρέθηκε να χάνει με 0-2).

Οι Πειραιώτες αναμένεται να προβούν σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αφήνει εκτός αποστολής τους Ορτέγκα, Έσε και Γκαρθία, όπως και τους τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Η μεγάλη είδηση είναι η ενεργοποίηση του Γιάρεμτσουκ και η παρουσία του στην αποστολή, σε ένα ματς όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Πουέρτα.

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Ο Κώστας Μπράτσος άφησε εκτός τον Σιαμπάνη (ο οποίος συμμετείχε στη φάση του τραυματισμού του Ελ Κααμπί) όπως και τους Μεντίλ,Ουρτάδο, Μπαρέ, Λεκούς, Ροναέλ, Κάτσικας, Τασιούρας και Νεγιού.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζιάν, Φίλης, Πουέρτα, Ζέλσον, Φορτούνης, Σα, Γκονζάλες.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Γρόσδης, Κόμπα, Φάμπιο, Φουρτάδο, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος Βοηθός: Ντάουλας

VAR/AVAR: Γιουματζίδης, Ματσούκας