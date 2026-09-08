ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Η φοβερή ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena με το «σεντόνι» και τον ύμνο του Champions League

Η ΑΕΚ έκανε πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, με το παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena, με τους οπαδούς της Ένωσης να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Για πρώτη φορά από την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ κούνησε… σεντόνι στο γήπεδό της και “τρέλανε” τους οπαδούς της στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ στη League Phase του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ύμνος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήχησε για πρώτη φορά στην Allwyn Arena, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να κουνούν στην κερκίδα της σημαίες που είχε μοιράσει πριν την έναρξη του αγώνα η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ.

Η ΑΕΚ πήρε μάλιστα και προβάδισμα στο ματς, με γκολ του Μαρίν.