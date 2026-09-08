ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Η τρομερή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν για το 1-0 της Ένωσης στο ματς του Chmapions League

Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζοντας τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena και ο Ραζβάν Μαρίν άνοιξε το σκορ, με μία εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ.

Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Μαρίν εκτέλεσε άψογα ένα φάουλ της ΑΕΚ από αριστερά στην επίθεσή της, με τον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ να μην έχει αντίδραση και την Ένωση να παίρνει το προβάδισμα με 1-0.

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Το γκολ του Ρουμάνου μέσου έβαλε έτσι και “φωτιά” στην κατάμεστη Allwyn Arena, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να ξεσηκώνονται στην κερκίδα και να αποθεώνουν τον σκόρερ της ομάδας τους.

Ο Μαρίν είχε σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο Conference League για την ΑΕΚ.