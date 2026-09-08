ΑΕΚ – ΛΑΣΚ live για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Απόψε, η ΑΕΚ θα διεκδικήσει την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από μια εικοσαετία. Για την ακρίβεια, μετά από 19 χρόνια, 9 μήνες και 18 μέρες. Ή αν προτιμάτε, μετά από 7.231 μέρες. «Θύμα» της, η Μίλαν, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο στον τελικό του ΟΑΚΑ