Αθλητικά

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ live για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Παίζοντας στην κατάμεστη έδρα της, η ΑΕΚ θέλει να μπει με το... δεξί στο φετινό Champions League
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ live για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League
1η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο – VAR: Τιάγκο Μαρτίνς
1 - 0
1ο ημίχρονο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League και θέλει -με τη, τρομερή δυναμική της “Allwin Arena”- να φτάσει σε μια μεγάλη νίκη.

20:34 | 08.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:32 | 08.09.2026
45+
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Μακρινή εκτέλεση φάόυλ ο Σέρβος δεν έπιασε καλά την κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

20:32 | 08.09.2026
45+
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Μακρινή εκτέλεση φάόυλ ο Σέρβος δεν έπιασε καλά την κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

20:28 | 08.09.2026
Η φάση με τον Βάργκα
20:27 | 08.09.2026
42'
Κίτρινη κάρτα στον Ουσόρ
20:26 | 08.09.2026
41'
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ του Μπρινιόλι

σε τετ-α-τετ και κόρνερ για την ΛΑΣΚ

20:25 | 08.09.2026
40'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγερ, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ - Οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν κόρνερ και ο διαιτητής έδωσε κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς

20:23 | 08.09.2026
38'

Σκληρό φάουλ στον Μάγερ λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΛΑΣΚ - Καλό σημείο, σχεδόν στον άξονα και λίγο δεξιά

20:20 | 08.09.2026
37'
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΙΓΜΗ για την ΑΕΚ

Ο Βάργκα έκλεψε την μπάλα, έφυγε στην αντεπίθεση, πήγε να αποφύγει αντίπαλο στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή και να πλασάρει, αλλά τον πρόλαβε αμυνόμενος πριν σουτάρει

20:16 | 08.09.2026
ΤΟ 1-0 ΤΗΣ ΑΕΚ
20:14 | 08.09.2026
29'

Χαμένη επίθεση της ΑΕΚ, η ΛΑΣΚ βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά ο Ρέλβας έτρεξε και έκοψε την μπαλιά

20:12 | 08.09.2026
20:09 | 08.09.2026
25'

Καλή εκτέλεση φάουλ του Μάγερ έδιωξε η άμυνα της ΛΑΣΚ, με τον Βάργκα να είναι έτοιμος να μπει στη φάση

20:09 | 08.09.2026

Δέχθηκε ένα χτύπημα ο Πήλιος και εδώ και ένα λεπτό είναι εκτός αγωνιστικου΄χώρου, με το ματς να συνεχίζεται

20:07 | 08.09.2026

Απίστευτη εκτέλεση φάουλ ο Μαρίν, η μπάλα στο αριστερό "Γ" της εστίας της ΛΑΣΚ και 1-0

20:06 | 08.09.2026
21'
ΓΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 1-0
20:03 | 08.09.2026
20'

Φάουλ κερδισμένο από τον Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΛΑΣΚ και από θέση αριστερά

20:03 | 08.09.2026
17'

ο Μπρινιόλι έπεσε στην αριστερή του πλευρά και μπλόκαρε σταθερά ένα εκτός μεγάλης περιοχής σουτ

19:59 | 08.09.2026
Το τετ-α-τετ του Γιόβιτς
19:58 | 08.09.2026
13'

Δυσκολεύεται η ΑΕΚ στο build up

19:57 | 08.09.2026
Ο ύμνος του Champions League στην πρεμιέρα της ΑΕΚ
19:57 | 08.09.2026
11'
Κίτρινη κάρτα στον Νίκολιτς
19:55 | 08.09.2026
10'

Κακή σέντρα του Πήλιου, η μπάλα έφυγε άουτ και δεν πήγε καν [ρος τη δεξιά πλευρά του αγωνιστικού χώρου

19:54 | 08.09.2026
9'

Δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα το πλασέ του Ουσόρ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με τον Μουκουντί να μαρκάρει τον παίκτη

19:53 | 08.09.2026

Η ΑΕΚ πρέπει να ανεβάσει στροφές στο χώρο του κέντρου - Η κάθετη του Μάγερ ήταν ιδανικό παράδειγμα γρήγορης σκέψης

19:53 | 08.09.2026

η ΛΑΣΚ "πατάει" καλά στον αγωνιστικό χώρο και "χτίζει" τις προσπάθειές της από πίσω, έχοντας... αρκετό κόσμο μεσοαμυντικά

19:52 | 08.09.2026
7'

Σέντρα του Κοϊτά από τα αριστερά, με το δεξί πόδι, Γιόβιτς και Βάργκα δεν μπόρεσαν να έχουν επαφή με την μπάλα

19:48 | 08.09.2026
3'
ΤΕΡΑΣΤΙΑ χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

ο Γιόβιτς νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τα όρια της μικρής περιοχής της ΛΑΣ - Τρομερή κάθετη του Μάγερ

19:47 | 08.09.2026
2'

Άστοχο το μακρινό σουτ που έκανε ένα από τα δυο σέντερ μπακ της ΛΑΣΚ

19:46 | 08.09.2026

Η ΛΑΣΚ κάνει επίθεση προς την πλευρά του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας και η ΑΕΚ προς την πλευρά που βρίσκεται ο τεράστιος αετός, έξω από το γήπεδο

19:45 | 08.09.2026
"Σέντρα" στο ματς
19:45 | 08.09.2026

θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη της πρόσφατης τραγωδίας στο Νεπάλ

19:43 | 08.09.2026

Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας

19:43 | 08.09.2026

Ολοκληρώθηκε το τελετουργικό

19:43 | 08.09.2026

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες - Ακούγεται ο ύμνος του Champions League ΞΑΝΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια

19:38 | 08.09.2026

Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena

19:37 | 08.09.2026

Χειροκρότημα μόλις ακούστηκε το όνομα του Λιούμπιτσιτς

19:33 | 08.09.2026

Αυτή τη στιγμή ακούγονται οι συνθέσεις των δυο ομάδων

19:32 | 08.09.2026

Λιγότερο από 15 λεπτά απομένουν για την έναρξη του αγώνα

19:31 | 08.09.2026

Nα θυμίσουμε ότι οι "μικροί" της ΑΕΚ έφεραν 0-0 με την αντίστοιχη ομάδα της ΛΑΣΚ για το Youth League

ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 0-0: Ανώτεροι οι «μικροί» της Ένωσης, χωρίς γκολ έμεινε η κιτρινόμαυρη πρεμιέρα στο Youth League
Επόμενος αγώνας για τους "μικρούς" της ΑΕΚ, εκτός έδρας με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ
19:31 | 08.09.2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΑΕΚ: Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της στη League Phase του Champions League, οι ημερομηνίες και οι ώρες
Η Ένωση ανοίγει την αυλαία του φετινού Champions League
19:31 | 08.09.2026
ΦΩΤΟ Reuters
Champions League: Το ΑΕΚ – ΛΑΣΚ, τα Ρεάλ – Ίντερ, Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Καρέρτσα στην Ντόρτμουντ
Έξι αναμετρήσεις και ο αγώνας της ΑΕΚ Κ19 κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της ΛΑΣΚ περιλαμβάνει η πρεμιέρα της League Phase
19:30 | 08.09.2026

 Ο αυστριακός σύλλογος είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο Champions League την περίοδο 2026/27, μαζί με τις Κόμο, Σαμπάχ και Βίκινγκ

19:30 | 08.09.2026

Μόνο τέσσερις από τους 93 αγώνες της ΛΑΣΚ σε διοργανώσεις της UEFA έληξαν χωρίς γκολ

19:30 | 08.09.2026

Ο αυστριακός σύλλογος έφτασε σε αυτό το στάδιο για πρώτη φορά με μια τεράστια νίκη επί της Σέλτικ στα playoffs (0-3, 5-1)

19:29 | 08.09.2026

Η ΛΑΣΚ έχει κάνει τρεις εμφανίσεις στο Europa League και δύο στο Conference League

19:29 | 08.09.2026

Ο επαναληπτικός αγώνας αυτού του αγώνα ήταν η ένατη νίκη της AEK σε 11 εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες (1 ισοπαλία, 1 ήττα)

19:29 | 08.09.2026

 Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League με συνολική νίκη 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας στα playoffs (0-0, 4-0)

19:29 | 08.09.2026

 Η ΛΑΣΚ είναι η πέμπτη αυστριακή ομάδα που συμμετέχει στο Champions League, μετά τις Σάλτσμπουργκ, Στουρμ Γκρατς, Ραπίντ Βιέννης και Αούστρια Βιέννης

19:27 | 08.09.2026
Ο Μπρινιόλι πήρε φανέλα βασικού, μετά τον τραυματισμό του Στρακόσα
19:25 | 08.09.2026
Οι οπαδοί της ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena
19:25 | 08.09.2026

Το ίδιο κάνει και η ΛΑΣΚ

19:23 | 08.09.2026

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προθέρμανσή της και έφυγε για τα αποδυτήρια

19:22 | 08.09.2026

 Αυτή είναι μόνο η τρίτη συμμετοχή της ΛΑΣΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και ΠΡΩΤΗ σε αυτή τη φάση του Champions League

19:19 | 08.09.2026

 Η ΑΕΚ έφτασε στο Champions League για έκτη φορά, και την πρώτη από το 2018/19, όταν τερμάτισε τέταρτη στον όμιλό της πίσω από τις Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ και Μπενφίκα, έχοντας χάσει και τους έξι αγώνες

19:18 | 08.09.2026

Το εντός έδρας ρεκόρ της ΑΕΚ εναντίον αυστριακών φιλοξενούμενων ομάδων είναι 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες. Συνολικά, είναι 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες

19:18 | 08.09.2026

Η ΑΕΚ είναι αήττητη στους τρεις τελευταίους αγώνες της εναντίον αυστριακών ομάδων (1 νίκη και 2 Ισοπαλίες). Πιο πρόσφατα, έφερε ισοπαλία 2-2 εντός έδρας και 0-0 εκτός έδρας εναντίον της Αούστρια Βιέννης στη φάση των ομίλων του Europa League 2017/18

19:17 | 08.09.2026

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη League Phase του Champions League με φόρα και αυτοπεποίθηση, θέλοντας να κάνει ιδανική πρεμιέρα

19:17 | 08.09.2026

Μπαρνάμπας Βάργκα, Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι σκοράρουν κατά ριπάς μέχρι στιγμής με μοναδικό «μελανό» σημείο, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι κρίνοντας από το τι ακολούθησε, τη «λευκή» ισοπαλία με τη Λέφσκι Σόφιας στο «Βασίλ Λέφσκι Στάντιον». Άπαντες έχουν συμμετοχή με γκολ ή ασίστ σε κάθε παιχνίδι

19:17 | 08.09.2026

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει μέχρι στιγμής επτά επίσημα παιχνίδια, πετυχαίνοντας 18 γκολ στο διάστημα αυτό (2,6 ανά αγώνα)

19:17 | 08.09.2026

Μπορεί να είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ωστόσο κάποια πράγματα στην εφετινή ΑΕΚ κάνουν από τώρα «μαπ». Μιλάμε για την επιθετική γραμμή της Ένωσης

19:17 | 08.09.2026

Η ΑΕΚ αγωνίζεται για 6η φoρά στην ιστoρία της σε αυτή τη φάση του Champions League

19:15 | 08.09.2026

Συνολικά, η ΑΕΚ έχει δυο νίκες στη διοργάνωση, επικρατώντας των Μίλαν και Λιλ, την ίδια σεζόν (πρώτα ήρθε αυτή επί των Γάλλων)

19:13 | 08.09.2026
19:12 | 08.09.2026

Εδώ και περίπου δέκα λεπτά, οι δυο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανσή τους

19:12 | 08.09.2026

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο

Βοηθοί: Πέδρο Μαρτίνς, Γκονσάλο Νούνο Σοάρες

Τέταρτος διαιτητής: Αντρέ Ναρκίσο

VAR: Τιάγκο Μαρτίνς

AVAR: Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο

19:12 | 08.09.2026
19:11 | 08.09.2026

Λίντσερ (Ντίτμαρ Κίχμπαουερ): Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ουσόρ, Λανγκ.

19:11 | 08.09.2026

Ο Ντίτμαρ Κίχμπαουερ επέλεξε τον Λιούμπισιτς στο βασικό σχήμα, με τον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ να τίθεται αντιμέτωπος με την Ένωση

19:11 | 08.09.2026

Η Λίντσερ παρατάσσεται απέναντι στην ΑΕΚ με διάταξη 3-5-2, σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους Αυστριακούς  (πρώτη τους εμφάνιση στη League Phase του Champions League)

19:11 | 08.09.2026
19:10 | 08.09.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μπαλαμώτης, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ και Ζίνι.

19:10 | 08.09.2026

Σχήμα 4-4-2 από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Μπρινιόλι, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στα χαφ οι Βιτάλις και Μαρίν, με τον Κοϊτά (αριστερά) και τον Μάγερ (δεξιά) να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα

19:10 | 08.09.2026

Ο Στρακόσα έμεινε εκτός αποστολής και τη θέση του στην εστία της Ένωσης πήρε ο Μπρινιόλι, ενώ διατηρήθηκε το δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τους Μαρίν και Βιτάλις. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κοϊτά που είχε μείνει στο πάγκο στο παιχνίδι με τον Άρη

19:08 | 08.09.2026

Οι δυο ομάδες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να παρατάσσει την ΑΕΚ με τη σύνθεση που όλοι περίμεναν

19:08 | 08.09.2026
19:07 | 08.09.2026

Απόψε, η ΑΕΚ θα διεκδικήσει την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από μια εικοσαετία. Για την ακρίβεια, μετά από 19 χρόνια, 9 μήνες και 18 μέρες. Ή αν προτιμάτε, μετά από 7.231 μέρες. «Θύμα» της, η Μίλαν, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο στον τελικό του ΟΑΚΑ

19:07 | 08.09.2026

Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League μετά από 8 χρόνια και θα… κουνήσει το σεντόνι της διοργάνωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 24 χρόνια και τη σεζόν όπου έκανε το ιστορικό 6/6 σε ισοπαλίες

19:07 | 08.09.2026

Η Νέα Φιλαδέλφεια έχει βάλει από νωρίς τα… γιορτινά της, αφού οι άνθρωποι της ομάδας έχουν φροντίσει να έχουν 30.000 συλλεκτικά σημαιάκια, για τους οπαδούς της Ένωσης

19:06 | 08.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο αγώνα, ΑΕΚ – ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

19:06 | 08.09.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
221
112
63
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo