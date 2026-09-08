Η ΑΕΚ «ντύνει» τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και πάλι στα κιτρινόμαυρα

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επιστρέφει στην ΑΕΚ μετά από επτά χρόνια, με την Ένωση να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του διεθνή γκαρντ.

Η ΑΕΚ θα έχει και πάλι στο ρόστερ της τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος μετά από επτά χρόνια στον Ολυμπιακό θα αποχωρήσει από τους ερυθρόλευκους και θα αποτελέσει μέρος του deal για τη χρήση της Sunel Arena από τους Πειραιώτες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λαρεντζάκης φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 2019 μέχρι το 2026 και σε 157 αγώνες της Euroleague είχε 4.7 πόντους, 1.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ σε 11:52 λεπτά συμμετοχής.

Στην ΑΕΚ ο διεθνής γκαρντ θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο και θα προσφέρει την εμπειρία και το πάθος του, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει ανάγκη από Έλληνες μπαρουτοκαπνισμένους αθλητές.

Ο Λαρεντζάκης με την ΑΕΚ έχει κατακτήσει το BCL το 2018, ενώ την ίδια χρονιά είχε πανηγυρίσει και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.