Ο Δημήτρης Γιαννούλης υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού και θα μείνει ένα μήνα εκτός για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League, αλλά πέρα από το ματς, έχασε και τον Δημήτρη Γιαννούλη με τραυματισμό.

Στο δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης έγινε αναγκαστική αλλαγή και έδειξε να πονάει, με τις εξετάσεις του να δείχνυν τελικά κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική.

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Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 3 με 4 εβδομάδες, αλλά θα εκμεταλλευτεί τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες, ώστε να επιστρέψει αμέσως μετά στους αγώνες του ΠΑΟΚ.

Ο έμπειρος αριστερός μπακ δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας στο Nations League, ενώ για τον ΠΑΟΚ θα χάσει τα ματς με Άρη και Παναιτωλικό.