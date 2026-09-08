Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννούλης υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού και θα μείνει ένα μήνα εκτός για τον ΠΑΟΚ

Μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει πλέον ο διεθνής μπακ του ΠΑΟΚ
Ο Γιαννούλης
Ο Γιαννούλης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League, αλλά πέρα από το ματς, έχασε και τον Δημήτρη Γιαννούλη με τραυματισμό.

Στο δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης έγινε αναγκαστική αλλαγή και έδειξε να πονάει, με τις εξετάσεις του να δείχνυν τελικά κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική.

Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 3 με 4 εβδομάδες, αλλά θα εκμεταλλευτεί τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες, ώστε να επιστρέψει αμέσως μετά στους αγώνες του ΠΑΟΚ.

Ο έμπειρος αριστερός μπακ δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας στο Nations League, ενώ για τον ΠΑΟΚ θα χάσει τα ματς με Άρη και Παναιτωλικό.

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Αθλητικά
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