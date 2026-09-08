Ο ΟΦΗ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη

Ο ΟΦΗ θέλει να κάνει μία ακόμη κίνηση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας του Χρήστου Κόντη και φαίνεται ότι έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τάσου Χατζηγιοβάνη.

Έχοντας μείνει ελεύθερος στην αγορά μετά την παρουσία του στην Κύπρο, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εμφανιζόταν να έχει πρόταση από τη Νόα, αλλά ο ΟΦΗ χτύπησε την “πόρτα” του και φαίνεται να είναι κοντά στην απόκτησή του.

Η επικείμενη αποχώρηση του Τιάγκο Νους για τον Ολυμπιακό, δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα εξτρέμ να διεκδικήσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα των Κρητικών και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.