Champions League live τα πρώτα παιχνίδια στην πρεμιέρα της League Phase

Η δράση στο Champions League ξεκινά με το πρόγραμμα να έχει σπουδαίες αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα κόντρα στη ΛΑΣΚ, η Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στην Ίντερ και η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Πόρτο εκτός έδρας. Το Μπριζ – Άστον Βίλα και η μάχη της Allwyn Arena είναι τα ματς που ξεκινούν πρώτα.
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: 1-0
Μπριζ – Άστον Βίλα: 1-3
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ: (22:00)
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι: (22:00)
Λιλ – Ρεάλ Μπέτις: (22:00)
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ: (22:00)
Η ΑΕΚ νικάει 1-0 τη ΛΑΣΚ και η Άστον Βίλα 3-1 την Μπριζ
Ο επιθετικός των Άγγλών βγήκε στον ανοιχτό χώρο τσίμπησε την μπάλα για να περάσει το Σόμερ και σκόραρε σε κενή εστία
Ωραίο πλασέ του παίκτη της Μπριζ, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σουζούκι
Ο ΜακΓκίν με υπέροχο σουτ άνοιξε το σκορ στο Βέλγιο
Και οι δύο ομάδες έχουν απειλήσει στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα
ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα
ΛΑΣΚ: Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ουσόρ, Λανγκ
Μπριζ: Ζόμερ, Σαμπέ, Χαν Μπεόμ Λι, Μέχελεν, Σέις, Ποτς, Φέτλεσεν, Φανάκεν, Φορμπς, Βιργκίλι, Τρεσόλντι
Άστον Βίλα: Σουζούκι, Γουάν Μπισάκα, Μάατσεν, Λίντελεφ, Πάο Τόρες, Μπουεντία, Χέμινγκς, Καμαρά, Ζοάο Γκόμες, ΜακΓκίν, Τζάκσον