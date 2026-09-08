Αθλητικά

Champions League live τα πρώτα παιχνίδια στην πρεμιέρα της League Phase

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κάνει πρεμιέρα με το Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ να ξεχωρίζει
Ο Τζάκσον
Ο Τζάκσον κόντρα στην Μπριζ/ REUTERS/Maurice Van Steen
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Η δράση στο Champions League ξεκινά με το πρόγραμμα να έχει σπουδαίες αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα κόντρα στη ΛΑΣΚ, η Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στην Ίντερ και η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Πόρτο εκτός έδρας. Το Μπριζ – Άστον Βίλα και η μάχη της Allwyn Arena είναι τα ματς που ξεκινούν πρώτα.

19:30 | 08.09.2026
Τα πρώτα ματς της πρεμιέρας της League Phase

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: 1-0

Μπριζ – Άστον Βίλα: 1-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ: (22:00)

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι: (22:00)

Λιλ – Ρεάλ Μπέτις: (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ: (22:00)

20:33 | 08.09.2026
Ημίχρονο στα δύο ματς

Η ΑΕΚ νικάει 1-0 τη ΛΑΣΚ και η Άστον Βίλα 3-1 την Μπριζ

20:21 | 08.09.2026
Ο Νίκολας Τζάκσον έκανε το 1-3 για τη Βίλα επί της Μπριζ

Ο επιθετικός των Άγγλών βγήκε στον ανοιχτό χώρο τσίμπησε την μπάλα για να περάσει το Σόμερ και σκόραρε σε κενή εστία 

20:21 | 08.09.2026
20:11 | 08.09.2026
20:09 | 08.09.2026
20:09 | 08.09.2026
Η Άστον Βίλα πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με τον Μπουεντία, 1-2 το σκορ στο Βέλγιο
20:07 | 08.09.2026
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τρομερό φάουλ του Μάριν, 1-0 το σκορ
20:03 | 08.09.2026
Η Μπριζ ισοφαρίζει με τον Βέτλεσεν, 1-1 το σκορ στο 21'

Ωραίο πλασέ του παίκτη της Μπριζ, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σουζούκι

19:58 | 08.09.2026
Καταιγιστική η Βίλα στο Μπριζ, έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες μετά το 1-0 του ΜακΓκίν, στο 17' το ματς
19:58 | 08.09.2026
Ο Σκωτσέζος πέτυχε το πρώτο γκολ της φετινής League Phase
19:53 | 08.09.2026
Γκοολ για την Άστον Βίλα, 0-1 το σκορ στο Μπριζ

Ο ΜακΓκίν με υπέροχο σουτ άνοιξε το σκορ στο Βέλγιο

19:47 | 08.09.2026
Πολύ γρήγορος ο ρυθμός στο Μπριζ

Και οι δύο ομάδες έχουν απειλήσει στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα

19:44 | 08.09.2026
Σέντρα στα ματς των 19:45
19:43 | 08.09.2026
Οι παίκτες της Μπριζ και της Άστον Βίλα έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:37 | 08.09.2026
Οι ενδεκάδες του ΑΕΚ - ΛΑΣΚ

ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

ΛΑΣΚ: Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ουσόρ, Λανγκ

19:35 | 08.09.2026
Οι ενδεκάδες του Μπριζ - Άστον Βίλα

Μπριζ: Ζόμερ, Σαμπέ, Χαν Μπεόμ Λι, Μέχελεν, Σέις, Ποτς, Φέτλεσεν, Φανάκεν, Φορμπς, Βιργκίλι, Τρεσόλντι

Άστον Βίλα: Σουζούκι, Γουάν Μπισάκα, Μάατσεν, Λίντελεφ, Πάο Τόρες, Μπουεντία, Χέμινγκς, Καμαρά, Ζοάο Γκόμες, ΜακΓκίν, Τζάκσον

19:30 | 08.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League
19:29 | 08.09.2026
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