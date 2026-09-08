Champions League live τα πρώτα παιχνίδια στην πρεμιέρα της League Phase

Ο Νίκολας Τζάκσον έκανε το 1-3 για τη Βίλα επί της Μπριζ

Ο επιθετικός των Άγγλών βγήκε στον ανοιχτό χώρο τσίμπησε την μπάλα για να περάσει το Σόμερ και σκόραρε σε κενή εστία