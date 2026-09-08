Αθλητικά

Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τη Sunel Arena

Στο γήπεδο της ΑΕΚ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός
Το γήπεδο της ΑΕΚ
Το γήπεδο της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να μετακομίσει για τις εργασίες στο ΣΕΦ και έφθασε τελικά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για να αγωνιστεί στο ξεκίνημα της σεζόν στη Sunel Arena στα Άνω Λιόσια.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ έφθασαν σε οριστική συμφωνία, με την Ένωση να δίνει το “πράσινο φως” για να αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο γήπεδό της, τόσο για την GBL, όσο και για τη Euroleague.

Οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια και για τη μετεγγραφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος και θα ολοκληρώσει την πορεία του στον Ολυμπιακό, για να φορέσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του, τη φανέλα της ΑΕΚ.

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Αθλητικά
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