ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Η παρακάμερα του αγώνα με την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League και η Allwyn Arena φόρεσε τα… γιορτινά της για την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, όπως φαίνεται και στην παρακάμερα του αγώνα.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ γέμισαν από νωρίς το γήπεδο της ομάδας τους, για να δουν το… σεντόνι του Champions League να κουνιέται ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεν σταμάτησαν λεπτό να φωνάζουν για την ομάδα τους στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ.

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Είχαν έτσι και την ευκαιρία να πανηγυρίσουν μία σπουδαία νίκη επί των Αυστριακών, με το γκολ του Μαρίν, αλλά και αυτό του Γιόβιτς που ακυρώθηκε, να… σπάνε τα ντεσιμπέλ στην Allwyn Arena.

Η παρακάμερα του αγώνα κατέγραψε και τις αντιδράσεις στον πάγκο της ομάδας.