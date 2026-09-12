«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ανάς Σαλάχ Εντίν δανεικό με οψιόν αγοράς από τη Ρόμα» γράφει ο Ντι Μάρτζιο

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε επαφές με τη Ρόμα για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν και στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι προσπαθεί να αποκτήσει τον διεθνή μπακ με τη μορφή του δανεισμού και οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για τον 24χρονο Μαροκινό ποδοσφαιριστή, ο οποίος και ήταν βασικός με την εθνική του ομάδα, στο πρόσφατο Μουντιάλ της Αμερικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “πράσινοι” αναζητούσαν έναν αριστερό μπακ που θα μπορούσε να αγωνίζεται και ως στόπερ, αλλά φαίνεται ότι κατέληξαν στον Σαλάχ Εντίν, καθώς αποτέλεσε μία ευκαιρία για αυτούς στην αγορά, για την αναβάθμιση της θέσης και ενώ ο Κρίστιανσεν δεν έχει ακόμη ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα.

Ο διεθνής Μαροκινός μπακ ξεχώρισε τα προηγούμενα χρόνια στην Τβέντε και πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αϊντχόφεν, από τη Ρόμα, έχοντας μία “γεμάτη” σεζόν με 25 συμμετοχές.