Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ντέρμπι Ευρωπαίων στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη Super League

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί απόψε (12/09/26, 19:00, Live από το Newsit.gr) τον ΟΦΗ στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για την 4η αγωνιστική της Super League, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του.

Μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός έδωσε τα… κλειδιά της ομάδας στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με την εξαιρετική παρουσία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και ο Βάσκος τεχνικός θα οδηγήσει για πρώτη φορά την ομάδα του στη Super League, σε ένα… ντέρμπι ευρωπαίων κόντρα στον ΟΦΗ.

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Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας την περσινή σεζόν, οι Κρητικοί δείχνουν ακόμη καλύτεροι φέτος και έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Europa League, όπου αγωνίζονται και οι Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται έτσι να έχει δύσκολο έργο κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά έδειξε και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ότι οι νέοι του παίκτες έχουν αρχίσει να βρίσκουν ρυθμό, με τους Πέντερσεν, Γκονζάλες και Πουέρτα να είναι πρωταγωνιστές στο ματς με το Βόλο, διεκδικώντας θέση βασικού και στο σημερινό παιχνίδι για το πρωτάθλημα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Αλγουαθίλ): Ορτέγα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Έσε, Πουέρτα, Μαρτίνς, Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο, Γκονζάλες

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ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Ντίκμαν, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτόρ, Νους.

Η προαναγγελία της Super League

Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί με 19 διαδοχικές νίκες απέναντι στον ΟΦΗ στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες για όλες τις διοργανώσεις, ενώ ως γηπεδούχος έχει επικρατήσει στα 13 τελευταία τους παιχνίδια. Μετά το ισόπαλο 2-2 στις 29 Οκτωβρίου 2011 στο Στάδιο Καραϊσκάκης ακολούθησαν 13 νίκες των Ερυθρολεύκων και στις οκτώ από αυτές δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ.

Η μοναδική νίκη που έχει σημειώσει η ομάδα της Κρήτης ήταν με το εντυπωσιακό 5-4 στις 27 Μαΐου 1990. Παράλληλα αποτελεί και τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League, αφού ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 στο 48ο λεπτό με τα γκολ των Ντέταρι, Μητρόπουλου, Κωφίδη και Τσιαντάκη και η ομάδα της Κρήτης πήρε τη νίκη χάρη στα τέρματα των Μαρινάκη, Βέρα (2), Μπατσινίλα και Βάβουλα.

Η τελευταία φορά που ο ΟΦΗ πήρε βαθμούς σε αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ήταν στις 21 Οκτωβρίου 2018, όταν επικράτησε με 1-0 στην Κρήτη και μετά από αυτή την αναμέτρηση ξεκίνησε το σερί με τις 19 διαδοχικές νίκες των Ερυθρολεύκων για όλες τις διοργανώσεις ανεξάρτητα έδρας. Μάλιστα στα οκτώ τελευταία και στις δύο έδρες, μαζί με την αναμέτρηση τους για το Super Cup, οι οκτώ νίκες του Ολυμπιακού είναι χωρίς να δεχθεί τέρμα.

Έχουν σημειωθεί γκολ στα 48 από τα 49 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες και το μοναδικό 0-0 ήταν στις 29 Μαρτίου 1992.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

49 ΑΓΩΝΕΣ

44 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

1 ΝΙΚΗ ΟΦΗ

ΓΚΟΛ: 128-32