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Αθλητικά

US Open: Σάσα Ζβέρεφ και Μπεν Σέλτον θα «μονομαχήσουν» στον τελικό του αμερικανικού Γκραν Σλαμ

Ζβέρεφ και Σέλτον προκρίθηκαν στον τελικό του αμερικανικού Γκραν Σλαμ
Ο Μπεν Σέλτον
Ο Μπεν Σέλτον πανηγυρίζει στο US Open / REUTERS/Mike Segar
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Ο Μπεν Σέλτον προκρίθηκε επί του Φράνσις Τιαφό στον αμερικανικό “εμφύλιο” των ημιτελικών του US Open και θα αντιμετωπίσει τον Σάσα Ζβέρεφ στο μεγάλο τελικό του τουρνουά.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο ματς, χάνοντας με 6-4 το πρώτο σετ, ο Μπεν Σέλτον έφθασε στην ανατροπή επί του Φράνσις Τιαφό και πήρε τη νίκη με 3-1 σετ (4-6, 6-3, 6-3, 7-5), για να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του US Open, όπου θα είναι όμως το αουτσάιντερ κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός τενίστας κατέκτησε φέτος το πρώτο του Γκραν Σλαμ και ετοιμάζεται για το… δεύτερο, μετά τη νίκη του με 3-0 σετ [6-3, 7-6(7), 7-6(6)] κόντρα στον Κάρεν Κατσάνοφ. Ζβέρεφ και Σέλτον θα βρεθούν έτσι για πρώτη φορά αντιμέτωποι σε έναν τελικό Γκραν Σλαμ, με τον Αμερικανό να διεκδικεί το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της καριέρας του.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

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