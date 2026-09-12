Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε βόλτα με το σκάφος του Κλέι Τόμπσον και τους συμπαίκτες του στους Μαϊάμι Χιτ

Οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο ετοιμάζονται να ξεκινήσουν προετοιμασία για τη νέα σεζόν και οι παίκτες συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά, με τον Κλέι Τόμπσον να τους πηγαίνει βόλτα με το σκάφος του.

Γνωστός και ως… κάπτεν Κλέι Τόμσπον, ο Αμερικανός 4 φορές πρωταθλητής του NBA δεν έχασε την ευκαιρία να φιλοξενήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες τους στους Μαϊάμι Χιτ, στο σκάφος του, όπως αποκάλυψε με μία φωτογραφία στο instagram, ο ίδιος ο Greek Freak.

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Ο Έλληνας φόργουορντ έχει αρχίσει να δένεται με τους παίκτες της νέας του ομάδας και έκανε μία σειρά από αναρτήσεις μαζί τους στα social media, δείχνοντας ότι έχει εγκλιματιστεί πια στο Μαϊάμι.

Ο Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από το Μιλγουόκι, με τον Τόμπσον να είναι επίσης νέος παίκτης στους Μαϊάμι Χιτ.