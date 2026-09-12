Θετικά νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: Θα βρεθεί κανονικά στο Γκενκ – Γάνδη και θα είναι διαθέσιμος για τα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας “πάγωσε” τη Ντόρτμουντ, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα με την αδιαθεσία του στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ στο Champions League, αλλά φαίνεται ότι τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.

Σύμφωνα με τα βελγικά Μέσα, η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα ήταν αφυδάτωση, αφού ο 19χρονος ποδοσφαιριστής δεν είχε καταναλώσει αρκετά υγρά, για να ανταπεξέλθει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι, όσο το Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ στο Chmapions League.

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Οι Βέλγοι επισημαίνουν ότι ο νεαρός εξτρέμ δεν είχε συνεχόμενα παιχνίδια την περασμένη σεζόν, με την Γκενκ να τον προστατεύει αρκετά και σε ό,τι αφορά το χρόνο χρησιμοποίησής του, γεγονός που άλλαξε φέτος στη Γερμανία.

Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο πάντως, ο Καρέτσας αναμένεται να ταξιδέψει κανονικά για τη δεύτερη πατρίδα του, αφού το voetbalprimeur.be υποστηρίζει ότι θα δώσει κανονικά το “παρών” στο Γκενκ – Γάνδη, για να κάνει τη σέντρα του αγώνα, όπως είχε συμβεί και με τον Τζόλη στην Κλαμπ Μπριζ.

Ο 19χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός όμως, εκτιμάται ότι θα επιστρέψει άμεσα και στην αγωνιστική δράση, δηλώνοντας διαθέσιμος για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Σερβία (24/9) και τη Γερμανία (27/9) στο Nations League.