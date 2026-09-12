Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στη λίστα της Φενέρμπαχτσε για τη θέση του προπονητή

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ήδη φαίνεται ότι βρίσκεται στην αγορά για τον επόμενο σταθμό της καριέρα του, με τη Φενέρμπαχτσε να εξετάζει την περίπτωσή του.

Μετά από δύο ήττες σε τέσσερα παιχνίδια στην Τουρκία, αλλά και την ισοπαλία με τη Ρόμα στο Champions League, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, παρά το γεγονός ότι δεν έγινε δεκτή η παραίτηση του Ισμαΐλ Καρτάλ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Ισπανός τεχνικός είναι ψηλά στη λίστα της τουρκικής ομάδας, η οποία περιλαμβάνει και ονόματα όπως αυτά των Κόντε, Μοντέλα και Ντεμιρέλ.