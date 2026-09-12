Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την αγορά για σέντερ

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στη σεζόν, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στη Ρόδο, με τον Μουστάφα Φαλ να μη συμμετέχει λόγω τραυματισμού και τον Ματίας Λεσόρ να “μοιράζεται” τη θέση με τους Ντίνο Μήτογλου και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Το πρόβλημα του Μουστάφα Φαλ και το γεγονός ότι ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει από μία δύσκολη διετία όμως, φαίνεται ότι έχει βγάλει στην αγορά την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για την απόκτηση ενός ακόμη παίκτη.

Οι “πράσινοι” εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν έναν ακόμη σέντερ για… ασφάλεια στη θέση, αλλά και για να μην πιέσουν ούτε τον Φαλ ούτε τον Λεσόρ, στο ξεκίνημα της σεζόν. Ήδη έχουν αρχίσει να “ακούγονται” μάλιστα και τα πρώτα ονόματα, όπως αυτό του έμπειρου -αλλά και 40χρονου- Μπράιαντ Ντάνστον.