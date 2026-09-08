Αθλητικά

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Το γκολ του Γιόβιτς που ακυρώθηκε από το VAR

Το οφσάιντ στέρησε από την ΑΕΚ ένα δεύτερο γκολ
Γιόβιτς
Η φάση με το γκολ του Γιόβιτς που δεν μέτρησε για την ΑΕΚ (ΝΑΤΑΛΙ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη ΛΑΣΚ στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και λίγο έλειψε να “καθαρίσει” το ματς με ένα δεύτερο γκολ από τον Λούκα Γιόβιτς.

Με τον Ραζβάν Μαρίν να έχει ανοίξει το σκορ από το 21′, με μία φοβερή εκτέλεση φάουλ, η ΑΕΚ βρήκε για δεύτερη φορά το δρόμο προς τα δίχτυα με κεφαλιά του Λούκα Γιόβιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR.

Ο Λόβρο Μάγερ ήταν σε θέση οφσάιντ όταν έκανε τη σέντρα για τον συμπαίκτη του στη φάση του γκολ και έτσι το VAR ακύρωσε το δεύτερο τέρμα της Ένωσης στην αναμέτρηση.

Οι πανηγυρισμοί έμειναν έτσι στη… μέση για τους οπαδούς της ΑΕΚ.

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Αθλητικά
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