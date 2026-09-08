Αθλητικά

Ντεμπούτο για τον Γκουστάβο Πουέρτα στο Ολυμπιακός – Βόλος

Βασικός στο παιχνίδι του Κυπέλλου ο Κολομβιανός μέσος του Ολυμπιακού
Ο Πουέρτα
Ο Πουέρτα με τη φανέλα του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (08/09/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Γκουστάβο Πουέρτα να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα αποτέλεσε ένα από τα τελευταία μεγάλα μετεγγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του έδωσε φανέλα βασικού για το ματς με το Βόλο στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Ο προπονητής των Πειραιωτών προχώρησε σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Super League και οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τον Πουέρτα με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Πουέρτα, Σα, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Γκονζάλες.

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Αθλητικά
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