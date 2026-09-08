ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0: Μάριν και Μπρινιόλι έδωσαν στην Ένωση τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική “σκηνή” του πλανήτη, δεν έπεσε στην «παγίδα» που προσπάθησε να της στήσει η ΛΑΣΚ μέσα στην Allwyn Arena και μπήκε με το… δεξί στο Champions League. Η γκολάρα του Ράζβάν Μαρίν -με απευθείας εκτέλεση φάουλ- της έδωσε το «τρίποντο» στην πρεμιέρα της League Phase ()1-0 και σήκωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια «στο πόδι». Ο Ρομπέρτο Μπρινιόλι «κράτησε» την ομάδα του Νίκολιτς, τις φορές που χρειάστηκε. Ακυρώθηκε γκολ του Λούκα Γιόβιτς. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο 90+2. Δείτε το live του αγώνα.

Στην 6η της παρουσία στο Champions League, η ΑΕΚ έπαιξε όσο έπρεπε και όσο χρειαζόταν κόντρα σε μια επικίνδυνη ΛΑΣΚ, έβγαλε προβλήματα τις στιγμές που της έλειψε η ένταση, αλλά τα ξεπέρασε και πήρε τη νίκη με την εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, αλλά και τον Μπρινιόλι να… γεμίζει επάξια τα παπούτσια του Στρακόσα, με μεγάλες επεμβάσεις.

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Η ΑΕΚ πανηγύρισε έτσι την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση 20 χρόνια μετά το θρίαμβο επί της Μίλαν στο ΟΑΚΑ, την πρώτη στη Νέα Φιλαδέλφεια και 3η συνολικά. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα φιλοξενηθεί από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου (22:00).

Το ματς…

Αν και είδε την ΛΑΣΚ να κυκλοφορεί την μπάλα με μεγαλύτερη ευκολία μέσα στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ ήταν αυτή που μόλις στο 3’ άγγιξε το γκολ. Ο Mάγερ έπαιξε κάθετα, ο Γιόβιτς βγήκε τετ α τετ αλλά τον νίκησε ο τερματοφύλακας Γιούνγκβιρθ. Οι Αυστριακοί δυσκόλεψαν πολύ την Ένωση στο build up, μαρκάροντας αποτελεσματικά στο χώρο του κέντρου, με τα μπακ τους να συμμετέχουν στην πίεση της ομάδας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι παίκτες του Νίκολιτς να μη μπορούν να βγουν με αξιώσεις στην επίθεση. Βάργκα, Γιόβιτς και Κοϊτά γύρισαν πολλές φορές πιο πίσω για να πάρουν μπάλα και τις περισσότερες την έχαναν.

Η ΛΑΣΚ είχε κάποια μακρινά σουτ που είτε ήταν άστοχα, είτε δεν ανησύχησαν τον Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ συνέχισε να προβληματίζει, Βιτάλι και Μαρίν άρχησαν να ανεβάσουν στροφές κι έτσι οι παίκτες της άρχισαν να κάνουν ατομικές προσπάθειες. Σε μια από αυτές, ο Κοϊτά κέρδισε φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων. Ακολούθησε… ο κακός χαμός! Ο Μαρίν το ανέλαβε, εκτέλεσε απευθείας και με υποδειγματικό τρόπο και έστειλε την μπάλα στο αριστερό «γ» της αντίπαλης εστίας για το 1-0.

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Βιτάλις και Μαρίν πήραν τα… πάνω τους και έκαναν την ΑΕΚ πιο ελκυστική και ανταγωνιστική. Την ίδια στιγμή, η Ένωση πρόσεξε και την άμυνά της, για να μη δεχθεί απειλή σε αντεπίθεση. Ο Ρότα ήταν ένας από αυτούς που έβγαλε πάθος σε αρκετές άμυνες. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με την ομάδα του Νίκολιτς να προσπαθεί να κάνει σίγουρες πάσες.

Η ΛΑΣΚ πήρε την κατοχή της μπάλας, ο Λιούμπιτσιτς την πήρε πολλές φορές πόδια του, αλλά η ΑΕΚ ήταν αυτή που πλησίασε στο γκολ στο 37’. Ο Βάργκα έφτιαξε μια μεγάλη ευκαιρία για τον εαυτό του, κλέβοντας την μπάλα και φεύγοντας μόνος του στην περιοχή της Λίντσερ, αλλά άργησε να εκτελέσει, έκανε ντρίπλα για να αποφύγει αντίπαλο, αλλά η άμυνα των Αυστριακών τον έκοψε.

Η ΑΕΚ είχε στο 40’ μια νέα ευκαιρία με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγερ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Μπρινιόλι είπε τεράστιο «όχι» σε τετ-α τετ με τον Λανγκ, τη στιγμή που η Ένωση έδειξε να έχει διαιτητικά παράπονα. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Γιόβιτς έπιασε -μετά από κακρινή εκτέλεση φάουλ- την κεφαλιά ψαράκι, αλλά ήταν αρκετά άστοχος.

Η ΑΕΚ παρουσίασε πρόβλημα έντασης στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους, διάστημα στο οποίο ο Μπρινιόλι είχε νέα μεγάλη επέμβαση (στο 49’ έδιωξε το κοντινό πλασέ του Χόρβατ). Η Ένωση παρουσίασε και πάλι πρόβλημα στο χώρο του κέντρου, ενώ δέχθηκε μπαλιές και στις πτέρυγές της. Στο 56’ όμως ο Γιόβιτς είχε καλή στιγμή για να σκοράρει. Ο Σέρβος έφυγε στην αντεπίθεση, κλείστηκε, έσπασε την μπάλα στον Κοϊτά, το γύρισμα του οποίου δεν πέρασε. Στη συνέχεια ο Πήλιος γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, επέμβαση του τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ και ο Γιόβιτς αστόχησε με σουτ στην κίνηση εκτός ισορροπίας.

Παίκτες της ΑΕΚ άρχισαν να βγάζουν κούραση μεσοεπιθετικά, με την Ένωση να σκοράρει στο 64’ με τρομερή κεφαλιά του Γιόβιτς, τέρμα που δεν μέτρησε, αφού ο Μάγερ -που έκανε την ασίστ- πήρε την μπάλα από θέση οφσάιντ.

Το παιχνίδι στο τελευταίο τέταρτο του έγινε «ροντέο», με την ΛΑΣΚ να κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα, να ψάχνει για το γκολ και την Ένωση να αμύνεται αποτελεσματικά αλλά και με δυσκολία. Στο 89’ όμως η ΑΕΚ έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει ξανά. Ο Μάγερ πέρασε υπέροχα την μπάλα στη χώρο, ο Ρότα έφυγε στο χώρο, γύρισε την μπάλα στον Ζίνι, ο οποίος ντρίπλαρε και σούταρε στα σώματα.

Στο 90+2 η ΛΑΣΚ λίγο έλειψε να σοκάρει την ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του -σε σύγκρουση με τον Αριάγκα- ευτυχώς όμως ο Κάλαϊτζιτς έκανε κεφαλιά πάνω από την ανυπεράσπιστη εστία της Ένωσης.

Οι συνθέσεις του αγώνα

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ (90+1′ Αριάγκα), Κοϊτά (90+1′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (82′ Ζίνι).

ΛΑΣΚ: Γιούνγκβιρτ, Μπουγιάμπα, Τόρνιχ, Αντράντε, Γιόργκενσεν (65′ Φλέκερ), Χόρβαθ, Μπόγκαρντ, Λιούμπιτσιτς (65′ Σοπφ), Μπέλο, Ούσορ, Λανγκ (74′ Κάλαϊντζιτς).

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο

Βοηθοί: Πέδρο Μαρτίνς, Γκονσάλο Νούνο Σοάρες

Τέταρτος διαιτητής: Αντρέ Ναρκίσο

VAR: Τιάγκο Μαρτίνς

AVAR: Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο