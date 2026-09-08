ΑΕΚ: Απίθανη αποθέωση για τους παίκτες της Ένωσης μετά την πρώτη νίκη στο Champions League επί της ΛΑΣΚ

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena και πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Champions League με τον κόσμο να αποθεώνει τους παίκτες του Νίκολιτς μετά το τελικό σφύριγμα.

Η γκολάρα του Ράζβαν Μαρίν έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ στο Champions League και μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίκτες της ομάδας, μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο πήγαν στον κόσμο για να γιορτάσουν το σπουδαίο τρίποντο στη διοργάνωση.

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Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγυρίζει στην Allwyn Arena/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το κίτρινο κασκόλ του και ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσαν τα συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας, οι οποίοι τραγούδησαν ρυθμικά «ΑΕΚ ολέ» με τους παραπάνω από 30.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στην Allwyn Arena.

Η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν εντυπωσιακή σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ειδικά όταν ο Μάριν σκόραρε τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν στα ύψη για τους παίκτες του Νίκολιτς.