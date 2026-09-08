Αθλητικά

Ολυμπιακός – Βόλος live για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Δεύτερη αγωνιστική στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας για Ολυμπιακό και Βόλο
Ολυμπιακός - Βόλος
Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Δεύτερη αγωνιστική της League Phase
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Μονομαχία από το Ολυμπιακός - Βόλος (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας του Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες, λίγα 24ωρα μετά τη “μονομαχία” τους στη Super League, που ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1.

22:16 | 08.09.2026
32'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γκονζάλες εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα του Βόλου για να βγει σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν έκανε το καλύτερο δυνατό πλασέ και ο Κοσέλεφ έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα

22:11 | 08.09.2026

Νωρίτερα ένα μακρινό σουτ του Φορτούνη

 

22:05 | 08.09.2026
25'

Έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά, με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να βγάλει ευκαιρίες για γκολ

22:02 | 08.09.2026
Οφσάιντ τελικά η φάση με τον Φορτούνη
22:01 | 08.09.2026
21:57 | 08.09.2026
15'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ωραία ενέργεια και σέντρα του Φορτούνη από αριστερά, με τον Σα να πιάνει το μονοκόμματο σουτ από κοντά, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ

21:54 | 08.09.2026
21:53 | 08.09.2026
9'

Κεφαλιά του Σμάιλοβιτς μετά από κόρνερ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

21:52 | 08.09.2026

Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν με φανέλα του τραυματία Ελ Κααμπί πριν τη σέντρα του αγώνα

Οι παίκτες του Ολυμπιακού με τη φανέλα του Ελ Κααμπί (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:49 | 08.09.2026
5'

Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα

21:45 | 08.09.2026

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:45 | 08.09.2026
Σέντρα στο παιχνίδι του Καραϊσκάκης!
21:44 | 08.09.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

21:44 | 08.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:42 | 08.09.2026

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο ανοίγει την αυλαία της 2ης αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα

Βόλος – Καλαμάτα 2-2

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

21:41 | 08.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, με τον Μελέτιος Γιουματζίδης στο VAR

21:40 | 08.09.2026
Η ενδεκάδα του Βόλου


Κοσέλεφ, Μύγας, Αγκιάκουα, Τσοκάνης, Λυκουρίνος, Γρόσδης, Φάμπιο, Φουρτάδο, Τζόκα, Ρεγκίς, Χαραλαμπόγλου

21:39 | 08.09.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού


Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Πουέρτα, Σα, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Γκονζάλες

21:38 | 08.09.2026

Στο ματς του Κυπέλλου πάντως, οι δύο ομάδες θα έχουν αρκετές αλλαγές, με τον Πουέρτα να κάνει ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό

 

Ο Πουέρτα
Ντεμπούτο για τον Γκουστάβο Πουέρτα στο Ολυμπιακός – Βόλος
Βασικός στο παιχνίδι του Κυπέλλου ο Κολομβιανός μέσος του Ολυμπιακού
21:36 | 08.09.2026

Οι δύο ομάδες "μονομάχησαν" πρόσφατα και για το πρωτάθλημα, με το ματς να αμαυρώνεται από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί

 

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Βόλος – Ολυμπιακός 1-1: Οι Πειραιώτες «πληγώθηκαν» βαθμολογικά και αγωνιστικά στο Πανθεσσαλικό, σοβαροί τραυματισμοί για Ελ Κααμπί και Ρόκα
Πρώτη απώλεια βαθμών και τρεις αναγκαστικές ερυθρόλευκες αλλαγές, με τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί να σοκάρει τους πάντες
21:35 | 08.09.2026

Δεύτερη αγωνιστική στη League Phase με τον Ολυμπιακό να έχει τρεις βαθμούς και το Βόλο ένα βαθμό

21:35 | 08.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Βόλος για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

21:34 | 08.09.2026
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