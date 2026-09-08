Ολυμπιακός – Βόλος live για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας του Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες, λίγα 24ωρα μετά τη “μονομαχία” τους στη Super League, που ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1.
Ο Γκονζάλες εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα του Βόλου για να βγει σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν έκανε το καλύτερο δυνατό πλασέ και ο Κοσέλεφ έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα
Νωρίτερα ένα μακρινό σουτ του Φορτούνη
Έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά, με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να βγάλει ευκαιρίες για γκολ
Ωραία ενέργεια και σέντρα του Φορτούνη από αριστερά, με τον Σα να πιάνει το μονοκόμματο σουτ από κοντά, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ
Κεφαλιά του Σμάιλοβιτς μετά από κόρνερ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν με φανέλα του τραυματία Ελ Κααμπί πριν τη σέντρα του αγώνα
Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο ανοίγει την αυλαία της 2ης αγωνιστικής
Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα
Βόλος – Καλαμάτα 2-2
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
Μαρκό – Κηφισιά 2-2
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, με τον Μελέτιος Γιουματζίδης στο VAR
Κοσέλεφ, Μύγας, Αγκιάκουα, Τσοκάνης, Λυκουρίνος, Γρόσδης, Φάμπιο, Φουρτάδο, Τζόκα, Ρεγκίς, Χαραλαμπόγλου
Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Πουέρτα, Σα, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Γκονζάλες
Δεύτερη αγωνιστική στη League Phase με τον Ολυμπιακό να έχει τρεις βαθμούς και το Βόλο ένα βαθμό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Βόλος για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας