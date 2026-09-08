Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3: Οι «χωριάτες» πήραν το τρομερό ματς στο Βέλγιο και το τρίποντο στο Champions League

Η Άστον Βίλα απέδρασε από την έδρα της Μπριζ κερδίζοντας 3-2 σε ένα τρομερό παιχνίδι με τρελό ρυθμό και πήρε το πρώτο της φετινό τρίποντο στη League Phase του Champions League.

Ο ΜακΓκίν πέτυχε το πρώτο γκολ του φετινού Champions League και έδωσε προβάδισμα στην Άστον Βίλα στο 11′, με την Μπριζ να απαντά άμεσα με αριστερό πλασέ του Φέτλεσεν στο 19′ για να κάνει το 1-1 στο ματς.

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Η Άστον Βίλα, όμως κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα δύο γκολ σε ένα τρομερό ματς. Ο Μπουεντία έκανε στο 22′ το 1-2 και ο Τζάκσον βγήκε στον ανοιχτό χώρο και αφού πέρασε τον Σόμερ έκανε το 1-3 στην ανυπεράσπιστη εστία των Βέλγων.

Η Μπριζ δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να πιέζει σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου μέρους. Στο 61′ κέρδισε πέναλτι για χέρι και ο Τρεσόλντι νίκησε τον Σουζούκι για να μειώσει σε 2-3 και να βάλει «φωτιά» στην αναμέτρηση.

Ο Τρεσόλντι στο 69′ πήγε να ισοφαρίσει το ματς, όμως ο Σουζούκι και το δοκάρι του στέρησαν την ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο Βέλγιο. Το ματς συνέχισε να έχει απίστευτο ρυθμό μέχρι το τελικό σφύριγμα. Οι Άγγλοι κράτησαν το προβάδισμα και πήραν τους τρεις βαθμούς.

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Κλαμπ Μπριζ: Σόμερ, Σάμπε (46′ Σικέ), Χαν-μπομ Λι, Μεχέλε, Σέις, Ποτς, Βέτλεσεν, Βανάκεν, Φορμπς, Βιρτζίλι, Τρεζόλντι.

Αστόν Βίλα: Σουζούκι, Γουάν Μπισάκα (68′ Μπογκάρντε), Λίντελοφ, Τόρες, Μάατσεν, Καμαρά (68′ Μπάρκλεϊ), Γκόμες, ΜακΓκιν, Μπουεντία (68′ Άλισον), Χέμινγκς, Τζάκσον.