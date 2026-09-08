Ακίλε Πολονάρα: «Είναι θαύμα που είμαι ακόμα εδώ»

Ο άλλοτε διεθνής Ιταλός φόργουορντ, Ακίλε Πολονάρα, βγήκε για δεύτερη φορά νικητής στη “μάχη” με τη λευχαιμία και έκανε λόγο για “θαύμα”, μιλώντας σε αθλητικό συνέδριο.

Αναφερόμενος στην ασθένειά του, ο Ακίλα Πολονάρα τόνισε ότι περνούσε δύσκολα, ακόμη και όταν η κατάσταση της υγείας του βελτιωνόταν, καθώς είχε επηρεαστεί πολύ και ψυχολογικά από τη δεύτερη φορά που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον καρκίνο.

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Οι δηλώσεις του Πολονάρα

«Ήταν καταστροφικό. Αλλά είναι μια επιλογή που έχω αποδεχτεί. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που βίωνα διαφορετικά. Τώρα, ίσως ακόμη και μια απλή βόλτα με τα παιδιά μου, την εκτιμώ πολύ περισσότερο από πριν, όταν θεωρούσα τα πάντα δεδομένα».

Για το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του: «Ότι έγινα πατέρας».



Για την πιο δύσκολη στιγμή της ασθένειάς του: «Ήταν η περίοδος μετά το κώμα. Παρόλο που τα πράγματα βελτιώνονταν, είχα ένα είδος ψυχικής αποστροφής για το φαγητό και το ποτό. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος».



Για τη σχέση του με τον Θεό: «Ειλικρινά, ήμουν πάντα πολύ θρησκευόμενο άτομο, αλλά αφότου μου συνέβησαν αυτά τα πράγματα, είμαι λιγότερο, παρόλο που καταλαβαίνω ότι είναι θαύμα που είμαι ακόμα εδώ».