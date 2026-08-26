Η ΑΕΚ υποδέχεται την Λέφσκι Σόφιας στην “καυτή” Allwyn Arena, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας, με σκοπό να πανηγυρίσει την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League.
ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας live η ρεβάνς για τα πλέι οφ της Champions League
Δέχεται πίεση η ΑΕΚ αλλά η άμυνά της "καθαρίζει" βγάζοντας πάθος και αποφασιστικότητα
Καθοριστικό τάκλιν του Μουκουντί στον Ρεϊνάλντο, μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ
Διαγώνιο σουτ του Αλνταΐρ εκτός μεγάλης περιοχής και από θέση δεξιά, η μπάλα πέρασε ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι της ΑΕΚ
Σουτ του Μάγερ που βγήκε σε πάσα στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός -ολομόναχος στην αντίπαλη περιοχή- έκανε κακό πλασέ και έστειέ την μπάλα άουτ
ο Κοϊτά κέρδισε τη χαμένη μπάλα, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασ εκόρνερ
Η ΑΕΚ έχει χάσει λίγα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η Λέφσκι δεν μπορεί ακόμα να ανησυχίσει τον Στρακόσα. Ένα μακρινό σουτ του Έβερτον, έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ
η Λέφσκι προσπαθεί να ανεβάσει "στροφές' και να πλησιάσει τα καρέ του Στρακόσα, αλλά χωρίς να απειλήσει
Επέμβαση του Βούτσος σε προσπάθεια του μαρίν
Σέντρα του Μάγερ, ο Ρέλβας έκανε κεφαλιά πάσα στον Ούγγρο φορ και εκείνος με ιδανικό τελείωμα νίκησε τον Βούτσοφ
Σουτ του Κάιρινεν εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Σέντρα του Ρότα από δεξιά, κεφαλιά ο Γιόβιτς από το ύψος της μεγάλης περιοχής και η μπάλα στα δίχτυα της Λέφσκι
Σουτ του Μάγερ εκτός μεγάλης περιοχής -με το αριστερό- από θέση δεξιά, έδιωξε με τα πόδια ο πορτιέρε της Λέφσκι
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Ακούγεται ο ύμνος του Champions League
Έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων - Χαμός για τους παίκτες της ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς
Ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε την μπάλα του Champions League πριν την έναρξη του αγώνα
Λιγότερο από 10 λεπτά για την έναρξη του αγώνα
Άναψαν και πάλι τα φώτα, με το γήπεδο της ΑΕΚ να είναι κατάμεστο
Έχουν πέσει τα φώτα στην Allwyn Arena - Συγκλονιστική ατμόσφαιρα με τον κόσμο να έχει ανάψει τα φώτα από τα κινητά του
Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στην σουίτα του
Μάλιστα, το 1-1 με την Γκενκ ήταν και το τελευταίο ματς Champions League που έδωσε η Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η τελευταία φορά που η Ένωση αγωνίστηκε σε όμιλο του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν τη σεζόν 2002/2003, όταν είχε φέρει έξι ισοπαλίες κόντρα σε Γκενκ, Ρεάλ Μαδρίτης και Ρόμα
Ολοκληρώθηκε και η προθέρμανση της Λέφσκι Σόφιας
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι αποφασισμένη» να περάσει αυτή την «πίστα» και να αγωνιστεί και πάλι στο Champions League μετά την περίοδο 2018-2019, όταν όμως είχε για έδρα το ΟΑΚΑ
Μόλις ολοκληρώθηκε η προθέρμανση των παικτών της ΑΕΚ
H ενδεκάδα της Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάσκες): Βούτσοφ - Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες - Σερζίνιο, Μουμπαρίκ, Μαϊκόν - Οκο-Φλεξ, Έβερτον, Ρεϊνάλντο.
Από την άλλη, ο Χούλιο Βελάσκες παρέταξε τη Λέφσκι Σόφιας με 4-3-3 και τον Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια. Οι Νέβες, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ και Σεντέγες συνέθεσαν την τετράδα της άμυνας, με τον Μουμπαρίκ μπροστά τους. Σερτζίνιο και Μαϊκόν σε ρόλο εσωτερικών χαφ, με τον Όκο-Φλεξ στα δεξιά της επίθεσης, τον Έβερτον στα αριστερά και τον Ρεϊνάλντο στην κορυφή
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.
Στον πάγκο της ΑΕΚ οι Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεβ, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα και Ζίνι.
Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στα χαφ οι Κάιρινεν και Μαρίν, με τον Κοϊτά (αριστερά) και τον Μάγερ (δεξιά) να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα
Η ΑΕΚ δεν έχει εκπλήξεις στην 11άδα της, με τον Κοϊτά να επιστρέφει -όπως αναμενόταν- στο αρχικό σχήμα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης διατηρήθηκε το Γιόβιτς-Βάργκα που είχε ξεκινήσει στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
Το ματς αυτό είναι η ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο αγώνα της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena, που δίνει πρόκριση στη League Phase του Champions League
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