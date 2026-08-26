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Αθλητικά

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Σύγκρουση της αστυνομίας με τους Βούλγαρους οπαδούς κατά τη μετάβασή τους στην Allwyn Arena

Περισσότεροι από 1.500 Βούλγαροι βρίσκονται στη Νέα Φιλαδέλφεια για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Επεισοδιακή ήταν η μετάβαση των οπαδών της Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Champions League.

Σύμφωνα με βουλγαρικά ΜΜΕ, υπήρξαν συγκρούσεις των οπαδών της Λέφσκι με την αστυνομία, η οποία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων.

Η πομπή των πούλμαν με τους Βούλγαρους οπαδούς χρειάστηκε να σταματήσει για αρκετά λεπτά, μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη.

«Μια δυσάρεστη σύγκρουση μεταξύ ορισμένων οπαδών της Λέφσκι και της ελληνικής αστυνομίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής των οπαδών των μπλε προς το στάδιο για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον ορισμένων οπαδών. Λόγω του περιστατικού, ολόκληρη η πομπή των περίπου 20 λεωφορείων ακινητοποιήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, έξι Βούλγαροι συνελήφθησαν από τις αρχές επειδή βρήκαν μαχαίρια σε αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια ελέγχων σε σταθμούς διοδίων», αναφέρουν τα βουλγαρικά ρεπορτάζ.

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