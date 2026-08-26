Ο Φερνάντο Σάντος στην Allwyn Arena για το ΑΕΚ – Λέφσκι

Το “παρών” στην Allwyn Arena έδωσε ο Φερνάντο Σάντος, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League.

Η ΑΕΚ συγκρούστηκε με τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα πλέι οφ του Champions League και στις κερκίδες της Allwyn Arena βρέθηκε ένας παλιός γνώριμος της ομάδας, ο Φερνάντο Σάντος.

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Ο Πορτογάλος υπήρξε προπονητής της ΑΕΚ σε δύο περιόδους, η πρώτη ήταν από το 2001 έως το 2002, ενώ η δεύτερη από 2004 έως το 2006.

Ο 71χρονος ήταν ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας από το 2010 μέχρι το 2014, ενώ έχει θητεύσει ακόμα στον πάγκο των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.