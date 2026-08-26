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Αθλητικά

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Με Κοϊτά και Βάργκα η ενδεκάδα της Ένωσης

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας
Ο Βάργκα
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι στην Allwyn Arena για τα πλέι οφ του Champions League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας (26/08, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT2HD) στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Στόχος είναι η νίκη που θα τη φέρει στα αστέρια του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον βασικό κορμό που χρησιμοποίησε και στην πρώτη αναμέτρηση στη Βουλγαρία.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Καϊρίνεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της Λέφσκι: Βουτσόφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέλες, Σερζίνιο, Μουμπάρικ, Μαϊκόν, Όκο, Μπάλα, Ρεϊνάλντο

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