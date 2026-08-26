Ντι Μάρτζιο: «Σε προχωρημένες επαφές Ολυμπιακός και Τορίνο για τον Πέντερσεν»

Ο Ολυμπιακός φουλάρει τις μηχανές του για την απόκτηση του διεθνή Νορβηγού δεξιού μπακ της Τόρινο, Χόλμγκρεν Πέντερσεν.

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη κρούση στην Τορίνο για τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ είναι ψηλά στη λίστα του Μονκάντα.

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Ο Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 8.000.000 ευρώ συν μπόνους.

Ο Πέντερσεν ξεκίνησε την καριέρα του στη Νορβηγία με τις Τρόμσο και Μόλντε.

Το 2021 μετακόμισε στη Φέγενορντ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ιταλία.

Αγωνίστηκε αρχικά ως δανεικός στη Σασουόλο (2023/24). Εκεί μέτρησε 30 συμμετοχές στη Serie A και μοίρασε 2 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στην Τορίνο, η οποία έναν χρόνο μετά τον αγόρασε έναντι 3.600.000 ευρώ. Με τη φανέλα της ομάδας του ιταλικού βορρά, έχει καταγράψει 64 συμμετοχές, 1 γκολ και 4 ασίστ.