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Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ατομικό για Λεσόρ και Σλούκα

Αμφότεροι δουλεύουν σκληρά για να ενσωματωθούν στο ομαδικό πρόγραμμα του συνόλου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ματίας Λεσόρ
@Paobcgr
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Η νέα εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε και επίσημα εδώ και λίγες μέρες, με τους παίκτες του τριφυλλιού να δουλεύουν σκληρά στο Telekom Center ενόψει της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή.

Ατομικό πρόγραμμα ακολουθούν για την ώρα οι Κώστας Σλούκας και Ματίας Λεσόρ, μιας και οι δυο αθλητές του Παναθηναϊκού βρίσκονται πιο πίσω από τους υπόλοιπους σε φυσική κατάσταση, αφού το καλοκαίρι δεν είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις προπονήσεις τους.

Ο Γάλλος σέντερ υποβλήθηκε σ’ έναν καθαρισμό στον αγκώνα, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ ο Έλληνας γκαρντ βρισκόταν σε διαδικασία αποθεραπείας μετά την αρθροσκόπηση που είχε κάνει στο γόνατο.

Αμφότεροι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν θα αργήσουν να ενσωματωθούν στο ομαδικό πρόγραμμα.

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Αθλητικά
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