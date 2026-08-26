Σερβία – Ελλάδα 3-0: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε από τις πανίσχυρες Σέρβες η εθνική βόλεϊ γυναικών

Η εθνική βόλεϊ γυναικών ηττήθηκε από την ανώτερη Σερβία με 3-0 σετ (25-22, 25-13, 25-18) για το Eurovolley. Η ήττα δεν στοίχισε στη γαλανόλευκη που είχε προκριθεί ήδη στους “16” της διοργάνωσης.

Με την πρόκριση στους «16» να είναι εξασφαλισμένη η εθνική βόλεϊ γυναικών αντιμετώπισε την πανίσχυρη Σερβία με σκοπό να χαρεί το παιχνίδι. Κόντραρε τις Σέρβες στο πρώτο και στο τρίτο σετ, αλλά τελικά τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου ηττήθηκαν με 3-0.

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Αυτό και έκανε καθώς μπορεί οι Σέρβες να νίκησαν με 3-0 (25-22, 25-13, 25-18), ωστόσο τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου πάλεψαν και με το παραπάνω και πλέον περιμένουν την αυριανή ημέρα για να δουν ποια ομάδα από τον τέταρτο όμιλο θα αντιμετωπίσουν.

Στο πρώτο σετ η γαλανόλευκη έδειξε το πιο ανταγωνιστικό της πρόσωπο, στο δεύτερο υποτάχθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα της Σερβίας, ενώ στο τρίτο πάλεψε μέχρι ενός σημείου για να ηττηθεί τελικά άνετα με 25-18.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-13, 25-18).