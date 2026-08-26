ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ραντεβού με την ιστορία και τη League Phase του Champions League για την Ένωση

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena (26/08/26, 22:00, Newsit.gr, Mega, Cosmote Sport 2) με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στην League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του έκανε γνωστό ότι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτα θα είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας, όπου θα κρίνει την επιστροφή της στο Champions League μετά τη σεζόν 2018/19.

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Η «λευκή» ισοπαλία στο πρώτο ματς της Βουλγαρίας άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία η Ένωση θα έχει το πάνω χέρι μιας και έχει το πλεονέκτημα της έδρας και θα ψάξει τη νίκη για να μην κινδυνεύσει να χάσει την πρόκριση στην παράταση ή στα πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90λεπτο.

Η ΑΕΚ κέρδισε άνετα τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της στη Super League και πάει με καλή ψυχολογία στον «τελικό» με τους Βούλγαρους θέλοντας μόνο τη νίκη για να κουνήσει… σεντόνι και στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Allwyn Arena θα είναι κατάμεστη για να φιλοξενήσει την αναμέτρηση με τους φίλους της ΑΕΚ δεδομένα να έχουν ετοιμάσει μία «καυτή» ατμόσφαιρα, προκειμένου να δημιουργήσουν και οι ίδιοι προβλήματα στη Λέφσκι.

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Ο Νίκολιτς θα παρατάξει πιθανότατα την ΑΕΚ με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην τετράδα της άμυνας, τους Κάιρινεν και Μάριν στο χώρο του κέντρου και τους Μάγερ και Κοϊτά στα άκρα. Γιόβιτς και Βάργκα αναμένεται να είναι η γραμμή κρούσης.

Θέση στην ενδεκάδα μπορεί να πάρει ο Γκατσίνοβιτς, σε περίπτωση που ο Κοϊτά δεν είναι έτοιμος να παίξει πολύ χρόνο στην αναμέτρηση.

Ο elite Κλεμέν Τουρπέν θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Βοηθοί του στην Allwyn Arena θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, με τέταρτο τον Ρομέν Λισόρζ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ζερόμ Μπρισάρ και AVAR θα είναι ο Μπαστιέν Ντεσεπί.