Αθλητικά

Ντάρκο Κοβάσεβιτς για τον Ολυμπιακό: «Είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών αποθέωσε την ομάδα του σε συνέντευξη που έδωσε στην Ισπανία
Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς
Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς σε ματς του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς μίλησε στην AS για την παρουσία του στον Ολυμπιακό από τη θέση του αθλητικού διευθυντή, συγκρίνοντας μάλιστα τους Πειραιώτες με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Έχω πει και στο παρελθόν ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας και είμαστε υποχρεωμένοι να διαπρέψουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς για το αν υπάρχει πίεση στους ερυθρόλευκους.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Σέρβου πρώην ποδοσφαιριστή

Για τις μεταγραφικές κινήσεις: «Μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι αυτές οι μέρες για έναν αθλητικό διευθυντή. Κάνουμε πολλές αλλαγές και κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να οριστικοποιήσουμε νωρίς τις ομάδες, οπότε υπάρχουν πολλές κινήσεις της τελευταίας στιγμής. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Το σημαντικό είναι ότι τόσο εμείς όσο και ο Μεντιλιμπάρ είμαστε ευχαριστημένοι με την τελική ενδεκάδα».

Όσο για το θέμα της πίεσης που υπάρχει: «Πίεση και άγχος. Έχω πει και στο παρελθόν ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας και είμαστε υποχρεωμένοι να διαπρέψουμε. Οι απαιτήσεις εδώ είναι εξαιρετικά υψηλές και συνεχείς. Και μου αρέσει έτσι γιατί αντανακλά το μεγαλείο του συλλόγου και τη φιλοδοξία του να συνεχίζει να κερδίζει τίτλους και να γράφει ιστορία».

Ο Κοβάσεβιτς ρωτήθηκε για το ποιον παίκτη θα υπέγραφε αν μπορούσε και η απάντηση ήταν «Λαμίν Γιαμάλ».

Όσο για το αν θα επιστρέψει κάποια στιγμή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ: «Έχω μεγάλη αγάπη για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αλλά είμαι στον Ολυμπιακό πολλά χρόνια, είμαι χαρούμενος, νιώθω χρήσιμος και μέχρι ο κ. Μαρινάκης, που είναι υπεύθυνος, να μου πει να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους, θα μείνω εδώ γιατί νιώθω σαν στο σπίτι μου».

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