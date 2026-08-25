Champions League: Μπόντο Γκλιμτ, ΛΑΣΚ και Σαμπάχ έκλεισαν θέση στη League Phase της διοργάνωσης

Γνωστές έγιναν οι τρεις πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση στη League Phase του Champions League, αφού οι Λίντσερ ΛΑΣΚ, Μπόντο Γκλιμτ και Σαμπάχ κέρδισαν τις αντιπάλους τους στα πλέι οφ για να κουνήσουν σεντόνι τη σεζόν 2026/27.

Η Σέλτικ φαινομενικά είχε εύκολο έργο κόντρα στη Λίντσερ Λασκ, έχοντας κερδίσει 3-0 εντός έδρας. Οι Αυστριακοί, όμως είχαν άλλη άποψη και έβαλαν πολύ δύσκολα στους Σκωτσέζους, οι οποίοι προηγήθηκαν μάλιστα στο 21′ με τον ΜακΓκρέγκορ. Ο Ούσορ έφερε στα ίσα το ματς, ο Λιούμπισιτς στο 48′ έδωσε το προβάδισμα στη νέα του ομάδα και ο Αντενιράν έβαλε φωτιά στο ματς στο 58′ κάνοντας το 3-1.

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Η Λίντσερ ΛΑΣΚ έψαχνε ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση και το βρήκε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Φλέκερ. Στο έξτρα μισάωρο οι γηπεδούχοι που είχαν την ψυχολογία με το μέρος τους βρήκαν το «χρυσό» γκολ με τον Αντενιράν στο 109′ και έκαναν το 5-1 για να πάρουν μία μυθική πρόκριση στά του Champions League. Η ΛΑΣΚ είχε και χαμένο πέναλτι στο 115′, με το οποίο θα μπορούσε να γλιτώσει το άγχος των τελευταίων λεπτών.

Η Μπόντο Γκλιμτ έκανε πάρτι κόντρα στη Ναϊμέγκεν, η οποία έμεινε με δέκα παίκτες στο 3′ και ουσιαστικά δεν μπορούσε πλέον να κυνηγήσει την ανατροπή του 3-1 εις βάρος της.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 3-0 υπέρ των Νορβηγών που θα βρεθούν ξανά στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

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Η Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν ιδρύθηκε το 2017 και θα παίξει στη League Phase του Champions League μετά την επική ανατροπή που έκανε επί της Χάποελ Μπερ Σεβά. Οι Αζέροι είχαν ηττηθεί 2-1 στο πρώτο ματς και κέρδισαν 5-2 στην παράταση του αγώνα.

Βρέθηκε να χάνει 2-1, όμως με γκολ στο 74′ και το 94′ έστειλαν το ματς στην παράταση, εκεί όπου με παίκτη παραπάνω κέρδισαν 5-2 για να βρεθούν στην κλήρωση της Πέμπτης (27/08/26).

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