Αθλητικά

Ο Τόνι Βιλένα αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό για τη Βίλεμ

Οι πράσινοι θα ξεφορτωθούν εκτός απροόπτου το συμβόλαιο του Ολλανδού χαφ
Ο Τόνι Βιλένα
Ο Τόνι Βιλένα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Τόνι Βιλένα θα αποτελέσει παρελθόν από το ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθώς σύμφωνα με την ολλανδική Brabants Dagblad, θα επιστρέψει στην Eredivisie για λογαριασμό της Βίλεμ.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε πολύ καιρό να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο του Τόνι Βιλένα, που δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα. Σύμφωνα με όσα γράφονται στην Ολλανδία ο άλλοτε σταρ της Φέγενορντ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βίλεμ.

Ο Βιλένα δεν ήταν στα πλάνα ούτε του Νίστρουπ και οι πράσινοι θα γλιτώσουν τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του για να επιστρέψει στην πατρίδα του, εκεί όπου έχτισε το όνομά του.

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Αθλητικά
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