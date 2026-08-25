Αθλητικά

Ντέμης Νικολαΐδης για όλα: Η «ταυτότητα» της ΑΕΚ, τα ερωτηματικά του Ολυμπιακού, η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ χωρίς τον «Ντέλια»

Η Super League έκανε πρεμιέρα και ο Ντέμης Νικολαΐδης παρέα με τον Δημήτρη Μωϋσιάδη σχολίασαν τις επιδόσεις των ομάδων και των πρωταγωνιστών τους στη δική τους πρεμιέρα, στο Another Football
Ο Ντέμης Νικολαΐδης
Ο Ντέμης Νικολαΐδης στο «Another Football»
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Ο Ντέμης Νικολαΐδης στη νέα του εκπομπή «Another Football» παρέα με τον Δημήτρη Μωϋσιάδη ανέλυσε σχολαστικά την εικόνα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με όσα έχει δει από τα πρώτα ματς της σεζόν.

Η αυτοπεποίθηση που έχει η ΑΕΚ από την προηγούμενη σεζόν ξεχωρίζει στα μάτια του Ντέμη Νικολαΐδη, ο οποίος δεν αρκέστηκε στα των… Big 4, αλλά αναφέρθηκε και στον Άρη, αλλά και στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

Η συζήτηση ξεκίνησε από το ελληνικό πρωτάθλημα και κατέληξε στους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν περιορίστηκε μόνο στις εντυπώσεις και τον σχολιασμό της 1ης αγωνιστικής, αλλά συνοδεύτηκε από γραφική απεικόνιση των στοιχείων που παρουσίασαν οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές τους στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών τους στη Super League.

Ντέμης Νικολαΐδης και Δημήτρης Μωϋσιάδης σχολίασαν, μεταξύ άλλων, την αυτοποπεποίθηση της ΑΕΚ και την “ταυτότητα” που έχει δώσει ο Νίκολιτς στην ομάδα, τα ερωτηματικά του Ολυμπιακού και την απόδοση του Ελ Κααμπί, την επίδραση του Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ, την προτεραιότητα του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη στην παρούσα φάση, τους νέους ηγέτες του Άρη και την απόφαση του Κωνσταντέλια να συνεχίσει στην Ντόρτμουντ παρέα με τον Καρέτσα.

Η παρουσία του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ, όπως και η MVP εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη με τη Χαλ δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας.

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