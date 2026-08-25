ΟΦΗ: Εκτός με ενοχλήσεις ο Ισέκα – Η αποστολή των Κρητικών για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την αποστολή του για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (27/08/26, 21:00) με τον Άαρον Ισέκα να μένει εκτός λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στον προσαγωγό.

Η ρεβάνς στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον ΟΦΗ είναι ιστορική, καθώς έχει μεγάλο προβάδισμα (3-0) για να μπει για πρώτη φορά στους ομίλους τους Europa League και η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα παλέψει σχεδόν με όλα της τα όπλα για να κρατήσει το υπέρ της σκορ.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.