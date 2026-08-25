Η Λίντς κέρδισε 2-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ και την απέκλεισε από το League Cup – Πρόκριση στα πέναλτι για τη Χαλ του Τζολάκη

Η Λίντς κέρδισε ξανά τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική της Premier League. Αυτή τη φορά για το League Cup με το τελικό σκορ να είναι 2-0 και να της εξασφαλίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Τα γκολ της νίκης για τη Λιντς κόντρα στη Νότιγχαμ πέτυχαν οι Τζέιμς και Τζάστιν στο 50′ και το 75′ αντίστοιχα για να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα, που έστειλε εκτός διοργάνωσης τους «κόκκινους».

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Η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη που δεν αγωνίστηκε γλίτωσε τον αποκλεισμό στα πέναλτι ενάντια στην Στόουκ Σίτι, μετά το τελικό 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Στη διαδικασία των πέναλτι η ομάδα της Premier League επικράτησε 5-4 και θα συνεχίσει στη διοργάνωση.