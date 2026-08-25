Αθλητικά

Η Λίντς κέρδισε 2-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ και την απέκλεισε από το League Cup – Πρόκριση στα πέναλτι για τη Χαλ του Τζολάκη

Ο Κωνσταντής Τζολάκης δεν αγωνίστηκε στην πρόκριση της Χαλ
Οι παίκτες της Λιντς
Οι παίκτες της Λιντς πανηγυρίζουν την πρόκριση/ Action Images via Reuters/Craig Brough
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Λίντς κέρδισε ξανά τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική της Premier League. Αυτή τη φορά για το League Cup με το τελικό σκορ να είναι 2-0 και να της εξασφαλίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Τα γκολ της νίκης για τη Λιντς κόντρα στη Νότιγχαμ πέτυχαν οι Τζέιμς και Τζάστιν στο 50′ και το 75′ αντίστοιχα για να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα, που έστειλε εκτός διοργάνωσης τους «κόκκινους».

Η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη που δεν αγωνίστηκε γλίτωσε τον αποκλεισμό στα πέναλτι ενάντια στην Στόουκ Σίτι, μετά το τελικό 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Στη διαδικασία των πέναλτι η ομάδα της Premier League επικράτησε 5-4 και θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
114
108
87
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ντέμης Νικολαΐδης για όλα: Η «ταυτότητα» της ΑΕΚ, τα ερωτηματικά του Ολυμπιακού, η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ χωρίς τον «Ντέλια»
Η Super League έκανε πρεμιέρα και ο Ντέμης Νικολαΐδης παρέα με τον Δημήτρη Μωϋσιάδη σχολίασαν τις επιδόσεις των ομάδων και των πρωταγωνιστών τους στη δική τους πρεμιέρα, στο Another Football
Ο Ντέμης Νικολαΐδης
Newsit logo
Newsit logo